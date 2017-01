Haruldane geeniviga paneb Eesti poisi vere soontes tarduma

Oma haiguse tõttu vajab Oliver elu aega ravi, mis takistab trombide tekkimist, teatas lastefond. Selleks, et ravimit saaks sobivas koguses doseerida, on tarvis teada vere hüübimisvõimet tähistavat INR-näitu, mille kontrollimiseks on Oliveril tarvis kallist aparaati.

Verehüübe mõõtmiseks vajalik seade maksab ligi 900 eurot. Selle summa korraga väljakäimine on pere jaoks üle jõu käiv, mistõttu otsustas abikäe ulatada Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, kes toetab ostu 668 euroga. Peret aitab 130 euroga ka kohalik omavalitsus.

Oliveri ema peab fondi toetust väga tänuväärseks, sest üksi ei oleks pere suutnud nii kallist aparaati kohe välja osta. «Ilmselt oleks meil tulnud aparaadi ost kaugesse tulevikku edasi lükata. Tänu lastefondi toetusele ei pea me seda aga tegema ning Oliver ei pea enam iga nädal haiglas vere vedelusnäitajaid mõõtmas käima. Saame need mõõtmised ise kodus ära teha ja arstiga telefonitsi konsulteerida,» oli lapse ema fondile ja annetajatele väga tänulik.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves rõhutab, et ühegi lapse ravi ei tohiks jääda rahaliste vahendite puudumise taha. «Kuivõrd riiklikul tasandil on tervishoiu vallas palju lünki, on lastefond valmis abivajajaid aitama. Meil on hea meel, et tänu oma headele annetajatele saame seda teha ning ka Oliverile vajaliku aparaadi muretseda, et tema haiguse jälgimine veidigi mugavam oleks,» rääkis ta.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid Eesti-üleseid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kolme miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks lastefondi kodulehel. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palub fond kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.