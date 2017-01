Särava naeratuse nipid on tegelikult imelihtsad

Kaariase ehk hambaaukude tekke vältimiseks on oluline regulaarne hammaste harjamine vähemalt kaks korda päevas. Päeva esimene hambapesu võiks olla enne hommikusööki ja õhtune enne magamaminekut. Kindlasti ei tohi pärast õhtust hambapesu süüa, juua võib ainult vett. Hammaste harjamiseks tuleb kasutada pehmet hambaharja. Tugevamate harjastega hambaharja pikaajaline kasutamine võib hambaemaili ja -kaelu kahjustada ning hambad võivad muutuda tundlikuks. Kõige efektiivsemalt puhastab hambaid elektriline hambahari.

Hambapesu peaks kestma umbes kolm minutit, puhastades tuleb hambaharja hoida käes nagu pliiatsit, nii saab vältida ülearust survet hammasele ja igemetele. Hambahari peaks olema 45-kraadise nurga all, sest nii saavad puhtaks igemetaskud, kuhu koguneb samuti baktereid.

Hambapasta peaks sisaldama fluoriidi, kuna see aitab hambaid tugevdada. Samuti on saadaval uudse koostisega hambapastad, mis fluoriidi ei sisalda, kuid aitavad siiski hambaid kaitsta.

Lastel tuleb hammaste pesuga alustada esimeste hammaste lõikumisel, esialgu piisab lihtsalt harjamisest. Hiljem, kui võetakse kasutusele fluoriidi sisaldavad hambapastad, on oluline jälgida, et laps neid alla ei neelaks.

Vähemalt kord päevas võiks hambavahesid niiditada, soovitatavalt pärast harjamist. Saadaval on erineva jämedusega niite ja linte, need võivad olla tavalised, vahatatud, hambapastaga immutatud või hammaste vahel paisuvad. Samuti on olemas eraldi hambaniit breketikandlatele. Hambavahede mugavaks puhastamiseks sobivad hästi hambavaheharjad, mida on valikus nii tavaliste kui ka kummiharjastega.

Hambapesu võiks lõpetada suuloputusvedelikuga, mis annab mõnusa värske tunde ning hommikusöögijärgselt eemaldab hammastelt toidujäänused.

Leevendust igemeprobleemidele

Veritsevad igemed võivad olla igemepõletiku märgiks. Ravimata igemeprobeem, võib lõppeda kurvalt, lausa hammaste väljalangemisega, seega on oluline probleemi märgata ja sellega tegeleda. Apteegis on saadaval just spetsiaalselt veritsevatele igemetele mõeldud suuhooldusvahendid: hambapastad, igemegeelid ja spreid ning suuloputusvedelikud.

Kodune hammaste valgendamine

Apteegist leiab leebemaid vahendeid koduseks hammaste valgendamiseks. Saadaval on ensümaatilise koostisega hambapastad, mis vähendavad plekke. Söögisooda- või ränidioksiidterakesi sisaldavad valgendavad hambapastad aitavad hambapinda poleerida. Oksüdeerivate omadustega pastadest vabaneb aktiivne hapnik, mis omab valgendavat toimet.

Hammaste tervis sõltub suuresti meist endist. Alati on lihtsam ja odavam probleeme ennetada, kui pärast neid likvideerida. Igapäevane suuhügieen tagab terve naeratuse aastakümneteks.