Eesti perearstide vastuvõtud on nakkushaiguste tõttu puupüsti täis

Laurbergi vastuvõtule pöördub nakkushaigustega päevas ligikaudu 20 inimest, kusjuures esikohal on viirushaigused. Perearsti nimistus on ligikaudu 1900 patsienti ja lisaks gripile on viimastel nädalatel tema sõnul levima hakanud ka viirusenteriit ehk rahvakeeli «kõhugripp», kuid ka paragripp ka adenoviirused. Kuna tänavune suvi oli kehvavõitu, siis olid need viirused tohtri sõnul platsis juba sügisel. Seda, et praegu on patsiente ja tööd on nakkushaiguste leviku tõttu palju, kinnitasid ka paljud teised küsitletud Eesti perearstid.

«Jätkuvalt on olemas ka sugulisel teel levivad haigused,» lisas Rosenthali perearstikeskuses töötav Laurberg. Tähelepanu tuleb tema sõnul pöörata sellele, et suguhaigused võivad avalduda ka väljaspool suguorganeid. Näiteks ei pruugigi kurguvalu viidata ülemiste hingamisteede viirusnakkusele, vaid hoopis tripperile. «Suguhaiguse kahtluse korral tuleks kindlasti arstiga ühendust võtta,» soovitas ta.

Ravimata haigusel on rasked tagajärjed

Tänavune gripp Laurbergi sõnul eelmiste aastate omast märgatavalt ei erine. «Eks gripp on ikka gripp. See on rakse haigus, mille juhtumid järjest sagenevad. Patsiendid, kes on lasknud end vaktsineerida, on nüüd väga õnnelikud,» rääkis ta. Arst rõhutas, et esimestel haiguspäevadel on gripi vastu olemas ravi. Selle vastu kirjutatakse välja näiteks Tamiflu nimelist ravimit. Igaühele, kes natuke köhib ja nuuskab, Tamiflud Laurbergi sõnul siiski ei määrata, sest teiste haiguste raviks see ei sobi.

«Gripp on väga tõsine haigus,» rõhutas Laurberg. «See ei ole igasugune köha ja nohu, vaid raskelt põetav haigus, millel võivad olla tõsised tagajärjed. Kui lapsed ning eakamad ja krooniliselt haiged inimesed võivad gripi tõttu ka surra, siis raskeid terviserikkeid võib gripi tõttu tekkida igaühel, kes jätab selle haiguse õigel ajal ravimata.»

Sama kehtib ka suguhaiguste kohta. Kui Rootsi teadlased on hoiatanud, et tripper võib peagi muutuda ravimatuks, siis Laurbergi patsiendid on sellest haigusest antibiootikumide abil siiski terveks saanud. Ka tripperi ravimisega ei tohiks viivitada. «Kui tripper jääb ravimata, siis inimene nakatab teisi ja võib ka ise tõsiseid tüsistusi saada. Näiteks võivad haigestuda liigesed,» hoiatas arst.

Raskematest gripi tüsistustest on Laurbergi sõnul tänavu esinenud peamiselt kopsupõletikku. «Mõne aasta eest sai üks patsient – noor, tugev ja sportlik mees – gripi tõttu südamelihase kahjustuse,» lisas ta. Halvemal juhul võivad gripi tüsistused tohtri sõnul tähendada, et tulevikus tuleb hakata pidevalt ravimeid võtma. «Kui inimene saab näiteks südamelihase kahjustuse, siis võivad hiljem tekkida südame rütmihäireid,» selgitas Laurberg. See, kas inimene paraneb gripist jäägitult või tekkib mõni tervisekahjustus, sõltub Laurbergi sõnul inimese varasemast tervislikust seisundist ja sellestki, kui tõsised olid tüsistused ja missugust organit need tabasid.

Haiguste levikut saab takistada

Kuna Soomet on gripp juba üsna rängalt tabanud, siis on Laurbergi sõnul põhjust arvata, et peagi hakkab gripp senisest kiiremini levima ka Eestis. «Gripp jõuab tavaliselt ühest riigist teise koos reisil käivate inimestega. Eestisse võib see jõuda kas Soomest või ükskõik missugusest teisest riigist, kust inimesi siia saabub,» selgitas perearst.