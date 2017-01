Suurte maanteede läheduses elavaid inimesi ohustab raske haigus

U 50 meeteri kaugusel suurtest maanteedest elavatel inimestel on kümme protsenti suurem tõenäosus, et neid ohustab dementsus, kirjutab BBC. Selle põhjuseks peetakse saastatust ning liiklusmüra.

Kanadas tehtud uuring hõlmas kahte miljonit inimest 11 aasta jooksul. Suurbritannia ekspertide kinnitusel nõuab lisauuringuid, kuid tulemused on usutavad. Maailmas on u 50 miljonit dementsuse all kannatavat inimest.