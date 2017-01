Rootsis levib kiiresti tripper, mis võib peagi muutuda ravimatuks

Rootsis registreeriti sealse terviseameti teatel 2016. aastal novembrikuu seisuga 1625 tripperisse haigestumist, samas kui 2015. aastal oli samaks ajaks sellesse haigusesse jäänud 1535 inimest, kirjutab The Local. 1995.–2015. aastal kasvas gonorröasse ehk tripperisse haigestumine Rootsis üle kahe korra.

Rootsi terviseameti esindaja Elin Jacobssoni sõnul on rohkemate tripperijuhtumite registreerimisel palju erinevaid põhjuseid. Üheks neist on ka see, et tripperi teste saab nüüd veebi kaudu tellida. «Tripper on seni olnud klamüdioosi varjus, mis on Rootsis kõige sagedamini esinev sugulisel teel leviv haigus, kuid juba mõne aasta eest sai võimalikuks klamüdioosi ja tripperi kindlakstegemine ühe ja sama tekstiga,» rääkis Jacobsson. 2015. aastal tegi selle testi 390 000 inimest, mida oli 20 protsenti rohkem kui 2014. aastal, mil testijaid oli 330 000. 2016. aasta testijate arv ei ole veel teada.

Rootsi terviseametnike hinnangul võib tripperit riigis esineda aga endiselt rohkem, kui seda näitavad testitulemused. Eriti mures on nad selle pärast, et rootslased kasutavad üha vähem kondoome. «Registreeritud tripperi juhtumite arv oli pikka aega üldiselt madal, mis tähendab, et teadlikkus sellest nakkushaigusest võib olla väike. Väga oluline on, et kaitsmata suguühtesse astunud inimestele pakutakse võimalust end testida ja spetsialistiga kondoomi kasutamise teemal nõu pidada,» selgitas Jacobsson.

Tema hinnangul kasutatakse Rootsis liiga vähe kondoome võrreldes 1980. ja 1990. aastatega, mil inimesed kartsid rohkem HIVi nakatuda. «Teame ka, et kasvanud on seksuaalpartnerite arv, kes inimesel elu jooksul on, ja mitte alati ei hinnata riske ratsionaalselt,» lisas ta.

Tripper levib kõige sagedamini kondoomita seksi tagajärjel. Suurem osa nakatunutest on 28.–29. aastased mehed.

Nii tripper kui ka klamüdioos võivad ravimata jätmise korral põhjustada viljatust. Kõige suurem oht on terviseametnike sõnul aga see, et peagi ei pruugi antibiootikumid enam tripperi vastu aidata, mis tähendab, et see haigus võib muutuda ravimatuks.

Eesti andmed haiguse kiiremat levikut ei kinnita

Eesti terviseamet registreerib suguhaigustest süüfilist, klamüüdiat ja gonokokknakkust ning HIVd.

Võrreldes 2015. aastaga suurenes möödunud aasta 11 kuuga haigestumine süüfilisse 13,6 protsenti (2016. a 25 haigusjuhtu, 2015. a 22 haigusjuhtu), haigestumine gonokokknakkusesse vähenes 19,3 protsenti (2016. a 92 haigusjuhtu, 2015. a 114 haigusjuhtu), haigestumine suguliselt levivatesse klamüüdiahaigustesse vähenes 9,4 protsenti (2016. a 1131 haigusjuhtu, 2015. a 1249 haigusjuhtu).

2016. aastal avastatud HIV-nakkuse arv on vähenenud 19,4 protsenti, kuid registreeritud HIV-tõve juhtude arv suurenes kaks korda.

«Oma andmetele tuginedes ei saa terviseamet kinnitada suguhaigustesse haigestumise kasvu Eestis,» kommenteeris terviseameti avalike suhete juhti Iiris Saluri. Kolme juhu võrra suurenenud süüfilisse haigestumine tema sõnul selle haiguse senisest tunduvalt laiemat levikut ei näita, misõttu ärevuseks põhjust ei ole. Küll aga peaks iga inimene tegema kõik endast sõltuva, et vältida haigestumist ja teiste nakatamist.