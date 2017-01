Pikad järjekorrad ärgitasid arsti tasulisi vastuvõtte tegema

«Inimesed kurdavad kogu aeg, et järjekorrad on pikad, haigekassa lepingu maht läheb aga iga poole aastaga lõhki,» ütles Saarte Hääle uroloog-üldkirurg Andres Sarjas.

Tohter tõdes, et kui patsient soovib pääseda konkreetselt tema vastuvõtule, tuleb tal üldjärjekorras oodata kaks kuud.

Esialgu teeb dr Sarjas kolm vastuvõttu nädalas, igal esmaspäeval. «Kui näeme, et nõudlust on, saame vastuvõttude arvu suurendada – ehk isegi nii, et organiseerime vastuvõtuks mõne laupäeva,» rääkis Sarjas.

Sarjas möönis, et tasuliste vastuvõttude alustamisega tuleb tal milleski muus järele anda. «Kuna vanus tiksub peale, otsustasin valvekoormust vähendada,» lausus ta. Uroloogi ambulatoorne vastuvõtt läheb patsiendile maksma 30 eurot. Eile pärastlõuna seisuga olid kõik kolm tasulist vastuvõtuaega veel vabad.