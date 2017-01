Neli talvist soovitust neile, kes kasutavad liikumiseks abivahendeid

Abivahendite müügi ja üürimisega tegeleva Invaru klienditeeninduse valdkonna juht Kadri Tiido jagas portaalile Terviseuudised kasulikke nõuandeid, mida on abivajajatel mõistlik talvise ilmaga silmas pidada.

1. Muuda jalanõud libisemiskindlaks

Et libedaga liikumist lihtsustada, on Tiido sõnul võimalik kinnitada jalanõude külge spetsiaalsed libisemisvastased tallad, mida on tänu takjapaelale lihtne paigaldada.

2. Ole pimedas nähtav

Pimedal ajal liikudes kanna kindlasti helkurit ning veendu, et ka abivahend on liikluses nähtav. Lisaks tavalistele helkuritele on karkudele, kepile, tugiraamile ja ratastoolile võimalik kleepida helkurkleepse, mis muudavad vahendid pimedas liikudes paremini nähtavaks.

Tiido soovitas abivajajatel pimeda ja libeda korral oma liikumisi senisest enam ka ette planeerida. Libedaga kukkumise vältimiseks võiks võimalusel õues liikuda saatjaga.

3. Kontrolli karkude ja kepi otsikuid

Lume ja libeda ilma korral on karkude või kepi kasutajatel kindlasti mõistlik kontrollida, kas kummiotsikud on terved. «Kulunud või katkise kummiotsikuga abivahend on tegelikult ohtlik ka sellisel pinnasel, mis ei ole libe, sest katkine kummiots ei pruugi pinnasega haakuda ning abivahend võib ootamatult paigast libiseda,» selgitas Tiido. Jääl ja lumel liikudes tuleks kepile või kargule kinnitada ka jääteravik, mis libedal pinnasel stabiilsemat tuge pakub.

4. Kontrolli ka ratastooli

Kõigil ratastooli kasutajatel tuleks veenduda, et ratastooli rehvid oleksid täis ning pidurisüsteem töötaks korralikult. «Libedal pinnasel tuleks liikuda aeglasema kiirusega ja olla eriti ettevaatlik. Samuti tuleks kanda vastupidavast riidest sooje kindaid, mis kaitsevad käsi külma eest ja võimaldavad vajadusel kiiresti reageerida, kuna need haakuvad paremini ratastooli tõukerõngastega,» selgitas Tiido.