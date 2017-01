Merehaigus kimbutab ka lennureisijaid ja vesivoodis magajaid

Merehaigus tekib olukorras, kus inimese pea liigub pidevalt kiirendatult erinevates suundades või juhul, kui puudub visuaalne stabiilne kontakt horisondiga, kirjutab Terviseuudised. Pidev signaalimuutus, mis jõuab ajju, põhjustabki iseloomulikud sümptomid: peavalu, pearinglus, iiveldus, oksendamine, peavalu, harvem kõhulahtisus.

Merehaigusele on vastuvõtlik iga inimene, kuid väga erineval määral. Selle seisundi all kannatab tervelt kolmandik lennukiga reisijatest. Sagedamini tuleb seda ette naistel ja 3–12aastastel lastel.

Merehaigust on alati lihtsam ära hoida kui ravida, seepärast on olulised eelkõige profülaktilised meetmed. Soovitav on püüda vaadata kaugusesse, horisondile. Võimalusel viibida värskes õhus. Laeval tuleks viibida ülemisel tekil ning laeva keskosas. Seejuures hingata rahulikult, sügavalt. Hea on juua külma jooki, teha külma kompressi näole ning kaelale. Vältida liigset söömist, samuti tühja kõhtu. Apteegist saab merehaiguse vastu ka ravimeid.

Merehaigus ei ole ohtlik, küll aga ebameeldiv kogemus. Tavaliselt taanduvad sümptomid pärast laeva- või lennukisõidu lõppemist kiiresti. Neil, kes jäävad kergesti merehaigeks, on alati õigem alustada profülaktikaga üks kuni kaks päeva enne reisi.

Peale selle on olemas ka maabumishaigus, mis võib tekkida nii laeva- või paadisõidujärgselt kui ka pärast auto-, rongi- või lennureisi ja isegi vesivoodis magades. Tavaliselt kestab maabumishaigus kuni 24 tundi, kuid püsiv maabumishäire võib kesta kuni aasta.

Maabumishaiguse kutsub esile ebatavaline liikumine ja selle katkemine, kui aju kohandub uue liikumisega, kuid ei ole pärast võimeline tagasilülituseks.

Tavaliselt esineb maabumishaigust keskealistel naistel, aga ka 75 protsendil madrustest on seda merelt tulekul. Haiguse sümptomid on kõikumis- ja õõtsumistunne ning tasakaalutus, millega kaasnevad ärevus ja depressioon. Harva tuleb ette tõeline pearinglus. Sümptomid on enam väljendunud suletud ruumis, rahuolekus, väsinuna ja stressi korral.

Maabumishaigust ravitakse elukvaliteedi parandamise ja liikumisega. Selle sümptomeid leevendatakse ravimitega.