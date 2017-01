Lugeja küsib: miks kõht tegelikult korisema hakkab?

Vastajab Lääne-Tallinna keskhaigla gastroenteroloog ja endoskoopiaosakonna juhataja dr Külliki Suurmaa.

Kõhu korisemine on normaalne ja tavapärane nähtus ning seda tuleb ette igaühel. Korin on tingitud soole liikumisest. Heli tekib sellest, et soole liigutuste käigus segatakse sooles olevat vedelikku ja õhku.

Kui aga märkate, et korisemine on muutunud varasemast tugevamaks või sagedasemaks ning see hakkab häirima igapäevaelu, on hea soovitus jälgida, kas ja millal esineb korisemist rohkem. Kui kõht hakkab rohkem korisema pärast teatud toiduainete söömist, siis võib korisemine olla tingitud talumatusest teatud toiduainete suhtes, kuid see ei pruugi alati nii olla.

Arsti poole on soovitatav pöörduda siis, kui häiriv kõhukorin on kestnud pikemat aega ehk vähemalt kolm kuud. Kolm kuud on vajalik selleks, et oleks võimalik välistada, et korin esineb juhuslikult, ning otsida suuremaid põhjuseid häiriva korisemise taga.

Seega võib kõhu korisema panna hoopis sobimata hommikusöök, mitte tühja kõhuga tööle tulemine.