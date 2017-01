Hambaarstid avalikustavad: kõige jälgimad juhtumid töökohal

Seitse hambaarsti avalikustavad, millised on olnud kõige hullemas seisukorras hambad ja ebameeldivaimad kogemused, mis on nende töös ette tulnud, kirjutab Prevention.

«Väike poiss oli esimest korda hambaarsti juures ja üllatavalt väga elevil, hüpates koguaeg ringi. Ta vanemad selgitasid, et poiss hõõrub käega sageli üht suupoolt, mistõttu tõid nad ta kontrolli. Kui vaatasin poisi suhu, nägin väga paistes igemeid ning leidsin sealt piirkonnast vaklu. Kui puhastamisega ühele poole sain, selgitasin neile veelkord hammaste eest hoolitsemise tingimusi. – Gary Glassman

«Ühe patsiendi hamba juureravi alustades hakkasin esmalt juurt puhastama. Lisaks hambakatule leidsin, et hambaaugu ja igeme lähistel oli mingisugune seeme, mis oli hakanud juba idanema. Patsiendiga suheldes selgus, et tegu oli juuri ajava tomatiseemnega.» - Gary Glassman

«Vanem naisterahvas tuli arsti juurde hambaproteesi korrigeerima. Proteese peaks igapäevaselt eemaldama ja puhastama, kuid oli selge, et ta polnud seda juba kuude kaupa teinud. Saastunud igemete ja toidujäätmete lõhn oli nii õõvastav, et nägin vaeva, et mitte öökima hakata.» - Anonüümne.

«Suurem osa minu õuduslugusid liigitub hooletuse kategooriasse. Näiteks moodustab aja jooksul kogunenud hambakivi ja –katt n-ö silla hammaste ühenduskohtade vahel. Olen näinud, et hammas kukub suust ära lihtsalt sellepärast, et hambad puhastatakse katust ära ning enam pole midagi, mis seda silda koos hoiaks.» - Joel Smith.

«Olen oma 20-aastase tööstaaži jooksul näinud nii mõndagi koletut, kuid halvim stsenaarium oli see, mil naise esihambaid hoidis koos vaid n-ö hambakatusild. Kui eemaldasin katu ja hambakivi, jäid ta hambad praktiliselt rippuma ning liikusid, kui ta hingas. Ühe suurema aevastuse järel oleks tema hammastest saanud ajalugu.» - Anonüümne.

«Kui tegin mingit rutiinset protseduuri, murdus patsiendi lõualuu järsku lihtsalt pooleks. Ta pidi ligi kaks kuud suud traadiga kinni hoidma.» - Anonüümne.

«Patsiendi suus oli mädanik levinud ligi terve tema lõualuu ulatuses. Kuna pidin selle välja laskma ja suud loputama, oli tema suu ühel hetkel lihtsalt mädavedelikku täis – see on üks kõige jälgimaid kogemusi.» - Stephanie (perekonnanime ei avaldanud).

«Patsient avas suu, kus olid hammaste asemel vaid mustad tömbud.» - Stephanie.

«See oli üks mu esimesi tööotsi hambaarsti abina. Aitasin arsti hambatäidisega, kuniks ühel hetkel nägin sipelgat patsiendi suus. Õige pea märkasime lisaks sellele, et patsiendi suur habe oli putukaid täis. See nõudis väga suurt pingutust, et koos arstiga lõpuni tegutseda.» - Anonüümne.