Kaheksa viga, mida paljud naised päevade ajal teevad

Selleks, et päevade ajal püsiks enesetunne hea, tuleks vältida kaheksa vea tegemisest, kirjutab veebileht Prevention.

1. Viskoosist või pleegitatud puuvillast tampoonid

Enamik tampoone on valmistatud viskoosist, pleegitatud puuvillast või nende segust, mis võivad sisaldada näiteks taimekaitsemürke, pleegitamiseks vajalike kemikaalide jääke, liimainet ja dioksiine. Paljud teadlased on seisukohal, et sagedasel pikaajalisel kasutamisel võivad need ained tervist kahjustada ka siis, kui hügieenitooted sisaldavad neid üksnes väikestes, lubatud kogustes. Kuna naine kasutab elu jooksul keskmiselt ära 12 000 tampooni, siis on küllaltki suur oht, et seal leiduvad ained põhjustavad näiteks vähki või viljatust.

Kasuta kemikaale sisaldavate tampoonide asemel orgaanilisi, pleegitamata tampoone ja hügieenisidemeid. Tervislik alternatiiv on ka spetsiaalsest silikoonist valmistatud korduvkasutatav menstruaalanum.

2. Ohjeldamatu valuvaigistite kasutamine

Valguvaigistitega liialdamise tagajärjel võivad tekkida tõsised tervisemured, nagu näiteks maksa- ja neerukahjustus. Proovi krampide leevendamiseks hoopis tarbida rohkem toite, kus on magneesiumi, kaltsiumit ja B6-vitamiini. Üks uuring on näiteks näidanud, et 1200 mg kaltsiumi tarbimine võib vähendada menstruatsiooniaegset peavalu, krampe, ohjeldamatut söögiisu ja meeleoluhäired poole võrra. Rindade tundlikkust võivad aidata leevendada näiteks E-vitamiin ja kuningakepi õli.

3. Tampooni liiga harv vahetamine

Tampoonidesse ja hügieenisidemetesse kogunevad bakterid, nagu näiteks mürki tootev Staphylococcus aureus. Seetõttu peaks tampoone ja hügieenisidemeid vahetama nelja kuni kaheksa tunni tagant. Menstruaalanumit võib tühjendamise, pesemise ja taaskasutamise eel kasutada 12 tundi järjest.

4. Lõhnastatud toodete kasutamine

Lõhnastatud hügieenitooted võivad keha ärritada, põhjustada mitmeid bakterite ja seente tõttu tekkivaid nakkusi ning sisaldada ohtlikke kemikaale. Näiteks võib neis olla ftalaate, parabeene ja vähki tekitavaid ühendeid.

5. Tupe seespidine loputamine

Kuigi tupe seespidiseks loputamiseks müüakse mitmeid lõhnastatud vedelikke, mis peaksid teoorias aitama tuppe puhastada ja ebameeldivat lõhna ära hoida, võivad need tegelikkuses probleemid hoopis hullemaks muuta. Tulemuseks võib olla ka mitmetesse nakkushaigustesse jäämine.

Tegelikult on tarvis tuppe puhastada vaid väljast poolt, kusjuures seebi asemel tuleks kasutada sooja vett. Tupe sisemise puhastamisega saab keha seal elutsevate kasulike bakterite abil ise hakkama.

6. Unevaegus

Uni on oluline kogu aeg, kuid eriti just menstruatsiooni ajal. Kui inimene ei maga piisavalt, põhjustab see kehale stressi ja võib lõppeda põletike tekkega. Uni aitab kehal taastuda ja meeleolumuutusi kontrolli all hoida. Seetõttu on oluline seitse kuni kaheksa tundi und ööpäevas kätte saada.

7. Igapäevase trenni ärajätmine

Trenn aitab mürke kehast välja higistada, krampe leevendada ja une kvaliteeti parandada. USAs asuva Marylandi ülikooli teadlased soovitavad viis korda nädalas vähemalt 30 minutit järjest trenni teha. Rahulikud tegevused nagu ujumine, jalgratasõit ja jalutamine võivad aidata valu ja lihaspinget leevendada. Harjutuste tegemisel tuleks siiski hoiduda alakõhu ja hargivahe liigsest pingutamisest.

8. Ohjeldamatu kohvijoomine

Kuigi magamata ööd kiputakse ohtra kohvijoomisega kompenseerima, on see menstruatsiooni ajal eriti halb mõte. Kohvi joomine liiga suurtes kogustes võib põhjustada vedelikupuudust ja muuta hullemaks mitmed hädad, nagu näiteks peavalu. Kohviga piiri pidamine võib aidata ärevust, valu ja teisi tervisemuresid leevendada.