Alzheimer hävitas noore naise tervise

Kui tavaliselt tabab Alzheimer vähemalt 65-aastaseid inimesi, siis kahe lapse ema Carla Bramallil tekkisid esimesed märgid sellest haigusest juba siis, kui ta oli 30-aastane, kirjutab Mirror. 36-aastaselt diagnoositi tal Alzheimer ja nüüd, 39-aastasena on ta ratastoolis ja ei suuda ka enam rääkida ega lähedasi ära tunda.

Kuigi Alzheimerit on ka varem Carla peres esinenud, ei suuda tema lähedased mõista, miks see haigus nii ruttu noore naise tervise hävitas. «Väga valus on näha, mida peab läbi elama mu ainus laps, see murrab mu südame,» ütles tema ema Rita Pepper (61).

Carla Bramall oli õnnelikus abielus kahe lapse ema. / Alzheimers Research UK

Bramallil endal on kaks last. Üks neist on 12- ja teine 18-aastane. Kuna lastel on oma ema sellises seisu väga raske näha, külastavad nad teda hooldekodus harva. «See on nende jaoks uskumatult raske, nad nutavad pärast iga külastust,» rääkis Pepper.

Enne Carlat põdesid Alzheimerit ka tema isa, vanaisa ja onu, kes kõik olid haigestumise hetkel 40. eluaastates. Üks tema 40. eluaastates nõbu viibib selle haiguse tõttu samuti hooldekodus.

Inglisekeelset videot, kus Carla lähedased kirjeldavad naise haigust ja oma tundeid, saad näha siit.