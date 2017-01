Viha taga võib olla abitus

«Näiteks oli kunagi esimeses kooliastmes üks õpilane, kes vihastades võis loopida toole, rünnata õpetajaid, paugutada uksi nii, et need läksid katki,» kirjutab Kuressaare gümnaasiumi psühholoog Kaja Puck Saarte Hääles. Nii nagu paljud teisedki lapsed, õppis see poiss tänu kodule ja koolis töötavatele inimestele hiljem emotsioonidega toime tulema ja kahetses tehtut.

Koolis tuleb Pucki sõnul lahendada iga päev agressiivsusest tekkinud konflikte, mille tegelik põhjus võib olla näiteks rahuldamata jäänud vajadust, enne vihapurset kogutud tunded ja abitus olukorraga toime tulla.

Selleks, et vihapursete käes kannatavatele õpilastele ja õpetajatele appi tulla, on uu hulgas tarvis õpiringe tunnetega toimetulemise õppimiseks, isiklikke vestlusi, harjutusi, mänge ja kohta, kus rahulikult oma tunnetega toime tulla.