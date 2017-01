Kiirabi süüdi mõistetud Ida-Viru arsti ei vallanda

«Kohtuotsus ei ole jõustunud ja meil Igor Gorjatšovi tööle pretensioone ei ole,» selgitas Vassiljev tehtud otsust, «Karelli kiirabi juhatuse hinnangul on inimene teinud head tööd. Seetõttu ei ole meil alust ega vajadust tema töö kohta midagi ette võtta. See, mille üle kohtus juureldakse, toimus tükk aega enne seda, kui see arst meile tööle tuli.»

Vassiljev rõhutas, et kohus ei võtnud Gorjatšovilt ära õigust arstina töötada, kuigi süüdistaja seda nõudis. «Seda saab tõlgendada ka kohtupoolse hinnanguna samale olukorrale,» põhjendas ta.

Vassiljevi sõnul oli Karelli kiirabi juhatuse otsus üksmeelne. «Kuna Karelli kiirabi kuulub ASile Viru Haigla, siis me arutasime selle teema Karelli juhatusega läbi. Seal ei olnud kedagi, kes oleks arvanud, et praegu oleks põhjust töösuhe lõpetada. Meie anname töötajale hinnangu lähtuvalt tema panusest meie juures,» rääkis Vassiljev. Kui kohtuotsus oleks jõustunud ja see oleks sisaldanud ka kutsetunnistuse äravõtmist, siis oleks tema sõnul tehtud teistsugune otsus.

«Minu roll ei ole öelda, kas kohtuotsus oli mõistlik. Kohus teeb oma tööd vastavalt seadusele ja selles osas on palju erinevaid arvamusi,» lisas Viru haigla juht. Ta toonitas siiski, et kindlasti tuleks Eestis lähiajal kehtestada mittesüülise vastutuskindlustuse süsteem. «Loodan, et sellega jõutakse peagi kuhugi edasi,» ütles Vassiljev.

Igor Gorjatšov asus Karell Kiirabis tööle 2014. aasta septembri lõpus.

Viru maakohus mõistis Igor Gorjatšovi möödunud aasta 29. detsembril süüdi patsiendi surma põhjustamises ettevaatamatusest. Kohus määras arstile karistuseks ühe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse. Kahju hüvitamiseks tuleb tal tasuda ka ligi 15 000 eurot. See, kas arst otsuse edasi kaebab, veel selgunud ei ole.

Viru haigla omandas sada protsenti Karelli kiirabi aktsiatest oktoobrikuus. Viru haiglal on üksused Tapal, kus on eriarstiabi ja õiendushooldus, hooldekodu on Kohtla-Järvel, hetkel rajatakse Vassiljevi sõnul tervisekeskust Loksale ja Tapale ning ehitatakse Nõmmele hooldekodu. Ida-Viru keskhaiglaga, kus Igor Gorjatšov varem töötas, AS Viru Haigla juriidiliselt seotud ei ole.