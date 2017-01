Ravim aitab hambaaugul ise paraneda

Ajakirjas Scientific Reports avaldatud uuringus tegi Paul Sharp ja ta kolleegid Londoni King's College'ist katseid hiirtega, asetades neile hambaauku mitmesuguste ravimainetega immutatud biolagunevaid kollageenist käsnu, kirjutab ERR Novaator. Selgus, et sobivate immutusainete korral aktiveerusid hambasäsi tüvirakud sedavõrd, et need moodustasid käsna sisse uue kehaomase dentiinikoe ehk selle koe, mida päris tervel hambal katab veel ka hamba email.

Väiksemate aukude puhul kasvab paljastunud säsi peale õhuke dentiinikiht ka ise, aga nüüd kasvatasid teadlased dentiini täis ka kuni 0,13-millimeetrised hiire hambaaugud. Kui suuri auke kui hästi saab inimeste hammastes sel meetodil kinni kasvatada, pole veel teada.

Loe pikemalt ERR Novaatorist.