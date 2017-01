Seljavaevusi saab diagnoosida unikaalsete aparaatidega

Seni on aparaate kasutatud teadustöös, aga edaspidi saab seal end kontrollida lasta igaüks, kirjutab Lääne Elu.

«Plaanime seda hakata tegema neljapäeviti. Millal täpselt, on kokkuleppimisel, aga see on lähinädalate küsimus,» ütles kompetentsikeskuse juht Eva Makienko. Kolme Eestis ainulaadse masinaga on võimalik hinnata kere- ja süvalihaste seisundit ning teha kindlaks, mis seisundis on selgroog.

Lihaste ja selgroo seisundit hakkab hindama füsio- ja manuaalterapeut Toomas Proovel.

Loe pikemalt Lääne Elust.