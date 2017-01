Trump valab vett vaktsineerimisvastaste veskile

Vaktsiinide suhtes skeptiline Robert F. Kennedy juunior, president John F. Kennedy vennapoeg, ütles, et Donald Trump on tal palunud hakata juhtima komisjoni, mis uurib vaktsiinide ohutust, vahendab Med24 New York Timesi.

Juba selline võimalus teeb mitmed tervishoiutöötajad ärevaks. Trumpi kõneisik Hope Hicks ütles peale Kennedy ja Trumpi kohtumist, et tulevane president alles uurib võimalusi, et moodustada komisjon uurimaks vaktsiinide seost autismiga. Lõplikku otsust veel tehtud pole.

Meditsiinieksperdid on aastaid võidelnud väidetega justkui lapseeas tehtud vaktsiinid on seotud autismiga. Nad hoiatasid, et Trumpi tegevus võib lapsi ohustada, kuna võib põhjustada vanemate seas asjatuid kõhklusi vaktsineerimise osas.

