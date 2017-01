Raviraha raiskamine? Vähiproovidel hakkas kuller kodus järel käima

Ta lisas, et sõeluuringust on siiski ka juba praegu kasu olnud: «Eelmisel aastal tuli sõeluuringu käigus päris mitu soolevähki välja. Kui inimesed tunnevad kõhus ebamugavustunnet, neil on kõhulahtisuse ja kinnisuse vaheldumist või väljaheidetes on verd, siis võiks sellest kindlasti perearstile rääkida ja võib-olla õnnestub nii soolevähk ära hoida.»

Hinsbergi sõnul on kullerteenus proovide laborisse toimetamiseks kenasti tööle läinud, kuid tellimusi on seni olnud suhteliselt vähe, sest tegemist on täiesti uue võimalusega. «Meile teadaolevalt toimib kõik praegu hästi ja on inimeste jaoks ka senisest mugavam. Jälgime kindlasti järgnevate kuude jooksul, kuidas uus lahendus toimib. Eesmärk on ikkagi see, et see oleks patsiendile mugav ja võimaldaks proovi kiiresti laborisse saata,» toonitas ta.

Kulud kannab tarnija

Kullerteenus haigekassale siiski suuremaid väljaminekuid ei tähenda, sest selle kulud kannab Mediq Eesti OÜ, kellega haigekassal on leping peitvere testi proovinõude tarnimiseks. «Leppisime nii kokku, sest muudatus tarnes ja logistikas ei olnud tingitud haigekassa tegevustest. Seega võttis Mediq meie hea partnerina muudatusega seonduvad kulud enda kanda,» selgitas Hinsberg.

Mediq Eesti OÜ tegevjuhi Aare Järvelaidi sõnul on Orion Diagnostica Oy ettevõtte hea ja kauaaegne lepingupartner, kelle tooteid on ka varem Eesti turule müüdud, samas kui selliseid probleeme tuleb ikka aeg-ajalt ette. Ta rõhutas, et lahendus on ajutine. «Haigekassaga on sõlmitud leping, mis näeb ette, et maksame proovide transpordi kinni maksimaalselt juuni lõpuni, kuid loodame, et tootja leiab olukorrale lahenduse hiljemalt kevadel.»

Lepingu suurust Järvelaid avaldama ei soostunud. «Tegemist on meie ärilise otsusega. Selle tõttu ei teki lisakulusid ei haigekassale, perearstidele ega kellelegi teisele siin Eesti riigis,» rõhutas ta. Omniva kodulehel oleva hinnakirja järgi maksab väikese paki (maksimaalselt 9 x 38 x 64 cm) ukselt uksele toimetamise teenus 5,5 eurot paki kohta.

2017. aastal on sõeluuringule oodatud:

1955. aastal sündinud ravikindlustatud mehed ja naised.

1956. aastal sündinud ravikindlustatud mehed ja naised.

1957. aastal sündinud ravikindlustatud mehed ja naised.

Soolevähi haigustunnused ehk sümptomid: