Õpilased usuvad, et uimasteid on lihtne kätte saada

Muudest ainetest oli sagedamini tarvitatavad ained inhalandid (13% õpilastest on elu jooksul tarvitanud), uued psühhoaktiivsed ained (10%) ning rahustid ja uinutid ilma arsti korralduseta (9%). Uued psühhoaktiivsed ained on narkootilist toimet tekitavad ained, mis jäljendavad seadusega keelatud narkootikume (nt amfetamiin, kokaiin, kanep), ja mida ei ole veel jõutud keelustada. Nende tarvitamise teeb ohtlikuks see, et kuna täpselt ei ole teada, mis ainega on tegemist, siis ei ole võimalik hinnata ka ohtu tervisele. Eesti noorte hulgas oli teiste riikidega võrreldes üllatavalt kõrge uute psühhoaktiivsete ainete tarvitamise osakaal, mis oli samuti kõrge Poolas (10%) ja kõige madalam Belgias, Taanis, Soomes, Norras ja Portugalis (sarnaselt 1%). Samuti on võrreldes Euroopa keskmisega (vt tabel) endiselt suhteliselt kõrge inhalantide tarvitamine, mis oli kõrgeim Horvaatias (25%) ja madalaim Moldovas (1%). Kui võrrelda rahustite ja uinutite tarvitamist ilma arsti korralduseta, siis see oli Eestis pisut kõrgem Euroopa riikide keskmisest – kõrgeim Poolas (17%) ja madalaim Moldovas (1%).

Kuigi uimastiharidus kuulub Eesti koolide õppekavasse, pööratakse järjest enam tähelepanu järjepidevatele ennetusprogrammidele, mille eesmärk on toetada nii lapsi ja noorukeid kui ka õpetajaid ja vanemaid. Tervise Arengu Instituut on algatanud nt vanemlusprogrammid «Imelised aastad», «EFEKT», «Tark vanem», mis aitavad vanematel lapsi toetada ja riskikäitumist tähele panna. Sageli tuntakse ebakindlust, kuidas lastega uimastite teemal rääkida. Pigem leitakse, et tänapäevases uimastiennetuses ei ole niivõrd oluline eri uimastite kohta teadmiste andmine, vaid enam peaks keskenduma sotsiaalse toimetuleku ja enesekohaste oskuste arendamisele, näiteks suhtlemis- ja läbirääkimisoskused, enesehinnang, enesekehtestamine, vastastikune austus suhetes; mis toetavad samaaegselt mitme riskikäitumise liigi ennetamist, sh uimastite tarvitamist. Samuti on oluline usalduslik suhe lapsega, selgete reeglite olemasolu ja nende järgimine. Vanemate puhul on oluline aktiivne osavõtt lapse elust, et teataks, kus ja kellega nende laps aega veedab. Suhete loomine teiste vanematega, et leppida kokku sarnastes reeglites, aitab luua sarnaseid hoiakuid ja toetab uimastite tarvitamise vähendamist.

Noorukid on uudishimulikud ja otsivad uusi elamusi, seega on ainuüksi keeldude ja hirmutamisega keeruline nende käitumist mõjutada. Pigem peaks leidma alternatiive huvitegevuste või sportimise näol, kaasates vanemaid ja kogukonda noorte tegevustesse. Kui õnnestub edasi lükata alkoholi ja sigarettide tarvitamise alustamist, lükkame tõenäolisemalt edasi ka teiste uimastitega katsetamist, sest alkoholi ja tubakatooteid võib pidada n-ö ukseks narkootiliste ainete maailma. Lükates edasi uimastite tarvitamise alustamist, saab vähendada kahju kesknärvisüsteemile ja ajule, ühtlasi vähendades võimaliku sõltuvuse väljakujunemise riski, mis on seda suurem, mida nooremana uimastit tarvitama hakatakse.

2015. aastal vaadeldi Euroopa koolinoorte uuringus Eesti 15−16-aastaste kooliõpilaste sigarettide, alkoholi ja narkootikumide tarvitamise levikut ning uimastite tarvitamisega seotud tegureid.

Küsitlus oli osa iga nelja aasta järel tehtavast Euroopa koolinoorte alkoholi ja uimastite tarvitamise uuringust (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs − ESPAD).

Üle Euroopa küsitleti enam kui 96 000 õpilast 35 riigist. Riikidevahelise võrreldavuse tagamiseks kasutati ühesugust küsimustikku ja metoodikat. Andmeid on kogutud nüüdseks juba alates 1995. aastast ning selleks, et saaks jälgida võimalikke muutusi ajas, on küsimused püütud hoida võimalikult sarnased. Eesti koolidest osales üle 2000 õpilase 119 koolist, küsimustikule vastati tundide ajal ja anonüümselt. Osalesid nii eesti kui ka vene õppekeelega koolide 8. ja 9. klassi õpilased.