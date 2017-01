Need on Spotify andmetel kõige populaarsemad trennilaulud

Just ülalnimetatud kolme artisti muusikat kuulatakse kõige sagedamini joostes, raskusi tõstes, rattaga sõites või muud sporti tehes, kirjutab Time. Muusikapaladest meeldivad Sportify kuulajatele aga sporti tehes kõige enam Eminemi «Till I Collapse» (Kuni kukun kokku), Kanye’i «Power» (Võim) ja Drake’i «Jumpman» (Hüppemees).

Tundub, et mõttetute sõnadega tümpsuv muusika on just see, mis aitab südame rütmisageduse trenni ajal kõrgena hoida. Mõni sellistest lugudest on justkui tulnud, et jääda. Eminemi 2002. aastal välja tulnud räpplugu «Till I Collapse», mille videos näidatakse omavahel kaklevaid roboteid, on Spotify trenideksperdi Shanon Cooki sõnul tabeli tipus olnud juba aastaid.

Lauljatest on populaarsed ka Rihanna, Calvin Harris, ja The Weeknd. Laulude nimekirjast on kõige populaarsem nimekiri, mis kannab pealkirja «Dance Workout». Sealt võib lisaks uuematele popplugudele nagu Fifth Harmony «Work from Home» (Kaugtöö kodust) leida ka näiteks Justin Timberlake’i loo «Sexy Back» (Seksikas selg)

Kõige rohkem kuulavad Spotify’st trennimuusikat norrakad, islandlased ja rootslased. See võib olla seotud asjaoluga, et Eestiski tuntud Spotify on põhjamaades väga populaarne.