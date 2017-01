Immuunsüsteemi lüngad ehk miks me haigestume?

Miks immuunsüsteem nälga jääb?

Vaatamata sellele, et kõik mikroelementide rikkad toiduained on saadaval aastaringselt, kannatab umbes 35% üle 50-aastastest Euroopa elanikest ühe või mitme immuunsüsteemile olulise mikroelemendi puuduse all. Miks? Sest inimesed ei söö piisavalt värskeid puu- ja köögivilju, peavad dieete, välistavad oma menüüs mõne olulise toitainetegrupi, tarbivad palju poolfabrikaate, suitsetavad ja tarbivad alkoholi, mis omakorda pärsib oluliste toitainete imendumist. Põhjuseid on teisigi, tulemuseks on aga see, et immuunsüsteem nõrgeneb, ilmnevad erinevad tervisehädad ning organism muutub haigustele vastuvõtlikumaks. Siis on oluline täiendavalt manustada immuunsusele vajalikke toitaineid, et immuunsüsteem kiiremas korras korda saaks.

Immuunsusele vajalikud toitained

Keha vajab vigadeta toimimiseks vitamiine ja mineraale. Need väga väikestes kogustes ained tagavad immuunsüsteemi katkematu toimimise kolmel olulisel kaitsetasandil, milleks on naha ja limaskestade kaitsevõime, rakuimmuunsus ning immuunrakkude võime toota antikehasid. Immuunsüsteemi tasakaalustatud toimimiseks on aastaringselt vaja optimaalses koguses vitamiine D, A, C, B6, B9 ehk foolhape ning B12 ja 4 mineraalainet – seleeni, tsinki, rauda ja vaske. Neid vajalikke aineid sisaldab näiteks LYL ImmunUP® preparaat, mille väljatöötamisel on võetud arvesse kõiki tüüpilisi immuunsüsteemi probleeme, millega siinsed inimesed igapäevaselt võitlevad. LYL ImmunUP® turgutab immuunsust, vähendab väsimust ning toetab hingamisteede tervist. LYL ImmunUP® sisaldab 100% looduslikku C-vitamiini acerola-kirsist, vitamiine D3, A, B6, B9 ehk foolhapet ja B12; mineraalaineid – tsinki, vaske, seleeni ja rauda ning olulisi taimeekstrakti, mis tugevdavad organismi üldist kaitsevõimet – punase päevakübara, pärnaõie, küüslaugu, rosmariini, ingveri, kurkumi ja acerola ekstrakte.

Preparaat sisaldab mikroelementide optimaalseid annuseid, mis aitavad vältida nende puudust, kuid samas ei pärsi organismis juba olemasolevat immuunsüsteemi.

LYL ImmunUP® koostises olevatel vitamiinidel, mineraalainetel ja taimeekstraktidel on nii mitmekesised ja vastutusrikkad toimevaldkonnad, et lisaks tõhusale immuunsuse turgutamisele, hingamisteede tervise toetamisele ja väsimuse vähendamisele aitab see toode kaasa ka närvisüsteemi normaalsele toimimisele, nägemisteravusele ning muu hulgas ka luude, hammaste, naha, juuste ja küünte tervisele ja reproduktiivsusele.