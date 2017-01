IT-firma tuli ülekaalulistele lastele appi

«Sel aastal otsustasime lastefondi vahendusel toetada lapsi, kes on kimpus liigse kehakaaluga, sest lapsepõlves kujunenud eluviis ja harjumused loovad vundamendi kogu eesolevaks eluks ning tegeledes probleemidega noores eas, on võimalik kaasa aidata tervema ja ka rõõmsama põlvkonna kasvamisele, rääkis CGI Eesti turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Ariina Jõgeva.

Ettevõte on juba aastaid tagasi loobunud jõulukinkide tegemisest klientidele ja töötajatele ning kasutanud selleks mõeldud raha igal aastal kolme heategevusorganisatsiooni toetamiseks. Need kolm organisatsiooni valivad välja CGI Eesti töötajad ettevõttesiseses heategevusveebis. Lastefond on viimasel kolmel aastal olnud kolme väljavalitu seas ning tänavu otsustati fondi toetada kõige suurema toetussummaga.

Lastefond leidis ettevõtte töötajate poolehoiu just oma tegevusvaldkonna tõttu. «Lastefond panustab väga palju Eesti tulevikku – meie laste heaolusse ja tervisesse ning tänu fondile on võimalik abistada just neid, kellel seda kõige rohkem vaja on,» selgitas ta.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar on rõõmus, et IT-ettevõte tervisemuredega lapsi juba kolmandat aastat järjest toetas. «Eriti suurt heameelt teeb, et otsuses, keda toetada, saavad kaasa rääkida ka ettevõtte töötajad. Nii jõuab sõnum meie tegevusest suurema auditooriumini ning leiame ehk ka nende seast uusi toetajaid,” lisas Saar.

Just töötajate soovil annetas CGI Eesti jõuluheateo raames ka 2400 eurot Eesti Loomakaitse Seltsile ning 2200 eurot MTÜ-le Nukutuba.

CGI Eesti on lastefondi toetanud ka 2014. aastal, mil annetas fondile 890 eurot sügava ja raske puudega laste hoiukodude loomiseks ning 2015. aastal, mil panustas 1580 eurot geneetilise hambumusanomaaliaga Estellele hambaimplantaatide soetamiseks.

Taru Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid Eesti-üleseid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kolme miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks lastefondi kodulehel. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.