Toit, mis teeb ajule head

Ajakirjas American Journal of Clinical Nutrition hiljuti avaldatud ida-Soome uuringu kokkuvõttes toodi välja, et kolesteroolirohke toitumisega, süües iga päev ühe muna, ei tõustnud dementsuse ega Alzheimeri risk, kirjutab Newsmax.

Lisaks ei leitud uuringus, et selline toitumine suurendaks mäluprobleeme inimestel, kel on geen APOE4. See geen mõjutab kolesterooli metabolismi ning suurendab võimalust mäluhäirete tekkimiseks. See geen on pärlik ning mõjutab ligi kolmandikku Soome inimestest.

Selles teadustööd uuriti 2500 mehe toitumisharjumusi. Uuritavad olid vanuses 42 kuni 60 eluaastat. Uuringu alguses ei olnud ühelgi mehel mäluprobleeme. Järgnevad 22 aasta jooksul diagnoositi 337 mehel mäluga seotud häire, 266 Alzheimeri tõbi ning 32,5 protsendil osalejates oli geen APOE4.

Uuringus ei leitud seoseid kolesteroolirohke toidu söömise ja dementsuse või Alzheimeri tõve riski vahel isegi neil inimestel, kes kandsid APOE4 geeni. Vastupidi, sellise toidu sööjatel olid paremad tulemused testides, millega mõõdeti inimesed kognitiivseid võimeid.

Soomlaste uurimuses tuuakse välja mitmete uuringute tulemused, mille järgi ei tõsta munade söömine südame isheemiatõve esinemist. Näiteks ajakirjas Journal of the American College of Nutrition avaldatud teadustöös öeldakse, et süües päevas ühe muna langeb insuldi risk 12 protsenti.