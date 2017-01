Paljud gripisurmad võivad olla veel avalikkuse eest varjatud

Osa arste märgivad raskelt kroonilise haige inimese surma põhjuseks ka gripi korral põhihaiguse, mistõttu gripisurm ei pruugi statistikas kajastuda, kirjutab Terviseuudised.

«Meile edastatakse andmed, kui seos gripi ja surma vahel on ilmne,» rääkis terviseameti gripispetsialisti Olga Sadikova. Ta lisas, et gripi kohta andmete edastamine on haiglatele vabatahtlik, mistõttu terviseametil puudub täielik ülevaade Eesti rasketest gripijuhtumitest. «Pandeemia ajal, mil andmete edastamine oli kohustuslik, suri 21 inimest,» võrdles ta.

Selle nädalal gripiinfos ei sisaldunud Põhja-Eesti regionaalhaigla ega Ida-Tallinna keskhaigla info, mis mõlemad on väga suured haiglad.

Postimehe andmetel võib ka neist haiglatest järgmiste nädalate statistikasse hiljutisi raskeid gripijuhtumeid juurde tulla.