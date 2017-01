11 märki, et tuleks aeg maha võtta

Pärast stressirohket päeva töölt koju tulles võib inimest piinata peavalu, kuid kaua kestev stress võib põhjustada südameprobleeme, hingamisraskusi ja muuta juba olemasolevad haigused raskemaks, kirjutab Business Insider. Järgmised 11 märki näitavad, et peaksid endale puhkust andma, sest muidu on oht kiiresti vanaks ja koledaks muutuda või raskelt haigeks jääda.

1. Nahale tekkivad punnid

Stressihormoon kortisool ummistab poore. Kui nahale võib akne tekkida ka toidu, ilma või millegi muu tõttu, on selle oluliseks põhjuseks sageli ka stress.

2. Nägu hakkab õhetama

Kui hakkad järsku töölaua taga higistama ja põsed muutuvad tavatult roosaks, siis võib olla tegemist stressist tingitud punetusega. Sel juhul on keha liiga koormatud, selleks et end kehatemperatuuri hoidmiseks piisavalt jahutada.

3. Oled pidevalt väsinud

Kui pärast rasket tööpäeva on väsimus täiesti normaalne, siis pidev väsimus võib viidata stressile, mis tekitab kurnatust ka siis, kui inimene peaks tegelikult olema välja puhanud.

4. Juuksed hakkavad välja langema

Kui inimene on stressis, siis hakkavad tal juuksed välja langema. See ei tähenda siiski, et peaksid kohe kiilaks jäämist kartma. Niipea, kui stressi on vähem, juuste väljalangemine katkeb.

5. Veresuhkru tase langeb

Stress võib langetada vererõhku, mis tähendab, et tunned end sageli nõrga ja näljasena. Selle tunde põhjuseks on tavapärasest kõrgem kolesteroolitase öösel või varahommikul. Sellega seoses võib inimene muutuda ka väga emotsionaalseks.

6. Käed hakkavad värisema

Kui haarad telefoni järgi ja tunned, et käsi hakkab värisema, kuigi tervis peaks tegelikult korras olema, siis võib põhjus olla liiga suures stressis.

7. Kipud minestama

Ehkki minestushood on enamikule inimestest tuttavad vaid Ladina-Ameerika seebiooperitest, võib neid ka tegelikus elus ette tulla. Kui vererõhk langeb, siis võib tasakaal kaduda või pilt sootuks eest kaduda.

8. Kõik kohad valutavad

Kui mõtled oma kehahoiule stressi ajal, siis ei tundugi nii kummaline, et paljud kohad hakkavad valutama. Stressis inimene hoiab sageli õlgu üleval, tema lõualuu on pinges ja selg kange. Kui stress kauem kestab, siis võivad tekkida ka pingepeavalud.

9. Näed kurnatud välja

Puhanud ja lõõgastunud inimesed näevad paremad välja. Stressis inimene näeb kurnatud välja ja tal tekivad kortsud. Selle põhjuseks on põletikud ja vabad radikalid, mis kiirendavad vananemist.

10. Jääd pidevalt haigeks

Stress vähendab keha vastupanuvõimet haigustele. See annab viirustele ja bakteritele suurepärase võimaluse keha rünnata.

11. Lõualuu hakkab valutama

Stressis inimesed kalduvad hambaid krigistama ja neid sellises asendis hoidma, et lõualuusse tekkivad pinged. See võib lõualuu valutama panna.