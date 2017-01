Ilmus käsiraamat puuetega laste vanematele

Erivajadustega ja puudega laste lähedastel tuleb igapäevaselt suhelda riigi, omavalitsuse, sotsiaal-, tervishoiu- ja haridussüsteemiga, samal ajal kasvatades suure hooldus- ja arengu toetamise vajadusega last.

Vajalik info on küll kusagil olemas, kuid tervikpilti on raske ja väga ajakulukas ette saada, mistõttu ei jõua abivajajad sageli olemasolevate võimaluste ja abini.

Käsiraamat on eriline selle poolest, et jälgib erivajadustega lapse elukaart sünnist kuni täisealiseks saamiseni ning annab nõu just selles punktis, kus pere parasjagu on – kas siis esmasel toetuste taotlemisel, kooliminekul või täiskasvanuellu astumisel.

Materjal kajastab värskeimat olukorda toetuste ja teenuste maailmast. Vähemalt sama väärtusliku osa moodustavad vanemate kogemuslood. Käsiraamatu koostasid kahasse Eesti puuetega inimeste koja peaspetsialist Helen Kask ja tegevjuht Anneli Habicht. Anneli vaimses seljakotis on 18 aastat raske puudega lapse kasvatamise kogemust.

Puudega ja erivajadustega laste lähedastele on käsiraamat tasuta ning seda saab Eesti puuetega inimeste kojast (Toompuiestee 10, Tallinn) ja maakondlikest puuetega inimeste kodadest kuni paberkandjal tiraaži (1000 eksemplari) lõppemiseni. Raamatu e-versioon on kättesaadav EPIKoja koduleheküljelt.

Materjali väljaandja Eesti puuetega inimeste koda (EPIKoda) on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja. EPIKoja eesmärk on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoda ühendab 48 puuetega inimeste ja kroonilistel haigete organisatsiooni.