Värske uuring paljastas pikema eluea saladuse

Vermony ülikooli Larneri meditsiinikolledži teadlaste uuringust selgus, et tšillipiparde kasutamine vähendab suremust 13 protsenti, kirjutab PLoS ONE. Peamised surma põhjused, mida vürtsikas toit ära hoida aitab, on südamehaigused ja insult.

Mustafa Chopan ja Benjamin Littenberg uurisid 16 000 inimese terviseandmeid, mida oli kogutud üle 23 aasta. Selgus, et tšillipiparde tarbijatel oli veres madalam kolesterooli tase, vaatamata sellele, et neil oli keskmiselt madalam haridustase ja sissetulek ning kohati ka ebatervislikum eluviis, kui vürtsikast toidust loobujatel.

Üks «keskmine» tšillisõber on teadlaste hinnangul nooremapoolne, meessoost, valge nahaga, Mehhiko juurtega ja abielus. Peale selle ta suitsetab, joob alkoholi ja tarbib keskmisest rohkem juurvilju ja liha.

Põhjus, miks piprase toidu söömine elu pikendada võib, on seni veel selgusetu. Teadlased oletavad, et see võib olla seotud tšillis leiduva kapsaitsiini mõjuga. Arvatakse, et kapsaitsiin mõjutab seda, kuidas inimene tunnetab soojust ja survet, eristab maitseid ja näeb. See aine hävitab ka mikroobe ja on oletatud, et kapsaitsiin aitab ära hoida ülekaalu ja reguleerib verevoolu südames.

Chopan ja Littenberg loodavad, et nende avastusest võib olla tulevikus kasu toitumisega seotud soovituste jagamisel.

Peale tšillipipra on kapsaitsiini ka näiteks küüslaugus ja wasabis.