Lapseootel rootslanna suri ülekoormatud haiglas

Möödunud aasta detsembris Lääne-Rootsis asuvasse Mölndali haiglasse jõudes kurtis naine, et tal on peavalu ja ta on oksendanud, vahendab SVT. Kuigi arstide hinnangul vajas naine neuroloogilist uuringut, ei saadetud teda ruumipuuduse tõttu edasi haigla neuroloogiaosakonda, vaid ta jäeti ööseks EMOsse.

Öö jooksul naise seisund halvenes kiiresti. Arstid püüdsid tema elu päästmiseks teha ajuoperatsiooni, kuid oli juba hilja. Naise surma täpsem põhjus hetkel teada ei ole, sest uurimine veel käib. Samuti ei ole veel teavet selle kohta, mitmendat kuud naine rase oli.

Aruandes, mille Mölndali haigla Rootsi tervise- ja sotsiaalhoolekande ametile esitas, öletatakse, et juhtunus on süüdi haigla ülerahvastatus. SVT andmetel kirjutati seal, et peale naise liiga aeglase ühest osakonnast teise viimise võisid surmale kaasa aidata ka puudused ravis ja teabe edastamises.

Käimasolevat uurimist haigla kommenteerida ei soovi, kuid mitmed Sahlgrenska ülikooli haigla töötajad on hiljuti öelnud, et Göteborgis asuvas ülikoolihaiglas on kohtade puuduse tõttu tõsiseid probleeme patsientide saatmisega vajalikku osakonda. «Olukord on väljakannatamatu. Patsiendid lamavad ja ootavad palatikohta meie koridoris kõval asemel kolm tundi,» rääkis Sahlgrenska haigla töötajate ametiühingu esindaja Caroline Laursen. Ka Mölndali haigla on üks Sahlgrenska ülikoolile kuuluvatest haiglatest.

Haiglate ruumipuudusest on Rootsis juttu olnud varemgi. Detsembris pidi näiteks kolm perekonda Kirde-Rootsis asuvast Upplandi maakonnast sünnitamiseks Soome sõitma, sest kohalikus haiglas ei olnud piisavalt kohti.