Kaheksa viisi, kuidas kroonilise valuga toime tulla

Ära pelga füsioteraapiat

Mida rohkem liigud, seda paremini end tunned. Läbimõeldud venitamine ja lihaste tugevdamine, eriti kroonilise valuga kehaosades, aitab parandada liikuvust, vähendab valu ja tõstab ka tuju. Leia füsioterapeut, kes on ka varasemalt tegelenud kroonilise valu käes kannatavate patsientidega.

Suhtle

Väldi üksindust, püüa suhelda ja tegutseda koos pere ja sõpradega. Kui pead seisma silmitsi füüsiliste piirangutega, ürita leida koht, kus saaksid nautida teiste inimeste seltskonda. Kasuta oma probleemide lahendamise oskusi, et leida lahendusi, mitte vabandusi, miks mitte lähedastega kohtuda. Inimestega koos olemise emotsionaalne ja füüsiline kasutegur on mõõtmatu.

Ravi depressiooni ja ärevust

Lisaks psühholoogilisele stressile võib depressioon ja ärevus tekitada ka füüsilist valu. Sel juhul tasuks minna arsti juurde, kui su tuju on halb, võtad kaalus märkimisväärselt juurde või kaotad põhjuseta kõvasti kilogramme, sul on probleeme unega, keskenduda on raske, ükski tegevus ei paku huvi, muretsed liialt, oled hirmul või paanikas. Depressiooni ja ärevuse ravi võib aidata füüsilist valu tunduvalt vähendada.

Katseta teadvelolekut (mindfulness) ja lõõgastumist

Stress võimendab valu, seega meditatsioon, positiivse visualiseerimine ja süvenev lõõgastumine on head tööriistad stressi ja ebamugavuse leevendamiseks. Need tehnikad aitavad lõõgastada lihaseid, parandada verevoolu ja vähendada keemilisi stressireaktsioone, mis on kehale kasulikud. Samuti aitavad need vähendada ärevust, parandada tuju ja vähendada valu.

Liitu tugirühmaga

Kroonilise valuga inimesed tunnevad sageli, et nad on oma sotsiaalses võrgustikus ainukesed selle probleemi käes vaevlejad. Tugirühmad aitavad aga leida inimesi, kes jagavad samu kogemusi ning vaevlevad sama probleemi käes. Samuti võib sealt leida füsioterapeutide või teiste spetsialistide kontakte.

Püüa vältida sõltuvust tekitavaid valuvaigisteid

Opioidid ja bensodiasepiinid aitavad hästi vähendada ägedat valu, kuid neid ei tasu võtta pikalt, aastate vältel, sest sel juhul võib valu hoopis tugevamaks muutuda. Sõltuvust tekitavatelt valuvaigistitelt mittesõltuvust tekitavatele üleminekul tasub arstiga nõu pidada.

Mõtle oma elu ja eesmärkide üle

Kroonilise valu korral võib elu eesmärgi leidmine olla väga suur väljakutse, sest valu on justkui elu üle võtnud. Kui oled aga mõelnud läbi oma elu eesmärgi, aitab see parandada nii su füüsilist kui ka vaimset heaolu. Näiteks võid lisaks igapäevasele tööle leida oma elule eesmärgi hoopis vabatahtlikus töös, näiteks kui saad aidata teisi kohalikus raamatukogus, kirikus või haiglas.

Otsi abi

Olenemata sellest, kas oled elanud kroonilise valuga kuid või aastaid, tasuks siiski püüda leida abi ja pöörduda spetsialisti poole. Füüsiline tervis mõjutab otseselt ka vaimset tervist ning krooniliste haigustega käivad sageli kaasas olukorra eitamine, viha ja pettumus. Terapeut, nõustaja või mõni teine spetsialist võib aidata näha asju teises valguses või õpetada valuga kohanemise viise, näiteks meditatsioonitehnikaid või lõõgastumist.