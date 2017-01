Kohv võib päästa tõsistest haigustest

«Mida rohkem kohvi inimesed jõid, seda enam olid nad kaitstud kroonilise põletiku vastu,» ütles uuringu autor David Furman Stanfordi ülikoolist, kirjutab TIME.

Furman ja tema kolleegid analüüsisid uuringus saja noore ja eaka inimese vereproove. Vanematel inimestel kippusid olema põletikuga seotud geenid aktiivsemad kui noortel. See ei ole ka väga üllatuslik, sest vanemaks saades hakkab kehas põletikutase tõusma. Vananemisega seostatud krooniliste haiguste, näiteks diabeedi, hüpertensiooni, südameprobleemide, kasvajate ja Alzheimeri tõve puhul on ühiseks nimetajaks põletik. «Enamik vananemisega seostatud haigusi pole tegelikult vananemise, vaid põletikuga seotud,» rääkis Furman. Ta lisas, et mida aktiivsemad need geenid olid, seda suurema tõenäosusega oli inimesel kõrge vererõhk ja esines ateroskleroos ehk arterite lubjastumine.

Samuti selgus, et madalate põletikunäitajatega inimesed jõid kõik regulaarselt kohvi. Neil inimestel, kes jõid päevas rohkem kui viis tassi kohvi, oli põletikuga seotud geenide aktiivsus eriti madal. Teadlaste sõnul pärsib kofeiin põletiku teket.

Samas rõhutavad teadlased, et nende eesmärk ei ole kaotada kõiki põletikule viitavaid märke. Põletik on oluline immuunsüsteemi funktsioon, mida kasutatakse nakkuste ja potentsiaalselt ohtlike toksiliste ainete eemaldamiseks. Vananedes ei ole aga see protsess nii hästi reguleeritud nagu noorematel inimestel. «Vananedes midagi kindlasti ei tööta enam nii nagu varem ning inimene ei suuda enam nii hästi põletikuga toime tulla,» rääkis Stanfordi ülikooli immuniteedi instituudi juhataja Mark Davis.

Teadlaste sõnul on oluline aru saada, millal põletikunäitaja hakkab kontrolli alt väljuma. Tulevases uuringus püüavad Furman ja ta kolleegid uurida tuhande inimese immuunsüsteemi. Furman loodab, et tal õnnestub koguda informatsiooni, mille põhjal õnnestub öelda, kas inimesel on põletiku näitajate põhjal kõrgem risk krooniliste haiguste tekkeks.

Uuring avaldati eile ajakirjas Nature Medicine.