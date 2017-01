Mees tegi abikaasale pulma-aastapäevaks erilise kingituse

Scott Chafiani abikaasa Cindy kannatab polütsüstilise neeruhaiguse käes, kirjutab CNN. Selle haiguse puhul on enamik tema normaalsest neerukoest asendunud vedelikku täis tsüstidega. Naine on pidanud saama kaks aastat dialüüsi ehk neeruasendusravi.

Ta on elanud üle mitu operatsiooni ja muutunud samas üha haigemaks. Abikaasal on olnud raske naise kannatusi kõrvalt vaadata. «See oli laastav, see oli lihtsalt abituse tunne,» kirjeldas ta oma tundeid.

Nii otsustaski Scott, et ta peab midagi tegema. Kuus aastat tagasi rääkis ta naisele, et soovib anda talle oma neeru. Naine ei olnud nõus seda vastu võtma. Eelmisel aastal muutus aga tema tervis tunduvalt kehvemaks. «Olin jõudnud teatavasse madalseisu, vaatasin teda ja ütlesin, et olgu, olen nüüd valmis,» rääkis Cindy Chafian.

Siirdamine toimub 24. jaanuaril, päev enne paari 20. pulma-aastapäeva. «Ta helistas mulle ja ütles, et kõik sobib. Teatas kuupäeva ja see oli esimene hetk, kui ma lubasin oma emotsioonidel välja paista ja hakkasin nutma,» rääkis naine.

Cindy ei saaks olla kingi üle õnnelikum. Abikaasalt saadud neer annab talle võimaluse paremaks eluks. «See teadmine, et ta annab mulle selle võimaluse, on veel hämmastavam kingitus. Ta annab mulle igas mõttes nii palju võimalusi ... ja ta kingib mulle otseses mõttes elu,» rääkis haige naine, kelle hinnangul on see vaimustav kingitus.

Nüüd koguvad Scott ja Cindy fondide abiga raha, mis kulub lisaks operatsioonile ka taastumiseks, sest sel ajal ei saa nad kumbki tööl käia.

Vaata paari pulmapilti siit.