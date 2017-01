Suur osa rinnavähijuhtumitest avastatakse juhuslikult

Sõeluuringu vanuserühma (50-62 aastat) eraldi analüüsides selgus, et 39% rinnavähkidest avastati naiste sõnul just sõeluuringul. Sõeluuringul avastamise tõenäosus oli suurem vanematel naistel (iga vanusele lisanduva aastaga suurenes sõeluuringul avastamise tõenäosus 10%), samuti rasvunutel võrreldes normaalkaalus naistega. Oluliselt väiksem tõenäosus sõeluuringul avastamiseks ilmnes Ida-Virumaal elavatel naistel võrreldes Tallinnas ja Harjumaal elavate naistega.

Rasvunud naistel avastatakse ka mujal suur osa rinnavähist mammograafial, kuna kasvaja avastamine rinna palpeerimisel on neil raskendatud. Ilmselt peaks perearste ja günekolooge julgustama rasvunud naisi kindlasti saatma vastavat uuringut tegema, mitte piirduma ainult rinna palpeerimisega. Rohkem peaks probleemist teavitama ka naisi endid, et nad julgeksid arstilt küsida saatekirja mammograafiasse. Kindlasti tuleks rohkem ja kuuldavamalt/nähtavamalt selgitada, et mammogrammi saavad teha ka sõeluuringu sihtrühma mittekuuluvad naised ja arsti saatekirjaga on see uuring tasuta. Teatud piirkondlik erinevus sõeluuringul avastatud rinnavähkide osas võib olla tingitud erinevast võimalusest kasutada tervishoiuteenuseid. Näiteks Kirde-Eestis on mammograafiat võimalik teha mitmes kohas, kuid kui vastav info pole naistele selgelt esitatud ja lihtsalt kättesaadav, uuringupaika minek tundub keeruline, sõidukulu liiga suur. Antud piirkonnas võib oma osa olla ka venekeelse üldise tervisealase teavitustöö vähesusel.

Mammograafial avastatud rinnavähkidest ligi pooled on esimeses staadiumis

Väga ilmekalt tuli uuringus esile esmase rinnavähi avastamisviisi mõju vähi staadiumile diagnoosimisel. Kõigist rinnavähkidest, mis avastati sümptomite ilmnemisel või juhuslikult, diagnoositi esimeses ehk väga varases staadiumis 22% ja kolmandas/neljandas ehk hilises staadiumis 32%. Mammograafial avastatud rinnavähkidest diagnoositi aga ligi pooled (46%) esimeses staadiumis ja ainult 10% kolmandas/ neljandas staadiumis.

Kirjeldatud uuringu tulemused näitasid vähest mammograafia kasutamist Eesti naiste hulgas ning väga suure osa rinnavähi esmast avastamist naiste endi poolt, seega siis, kui haiguse sümptomid on juba ilmnenud. Viimase üleeuroopalise uuringu andmetel oli rinnavähi viie aasta elulemus Eestis ligi 10% madalam kui Euroopas keskmiselt ja suures osas on see tingitud haiguse hilisest diagnoosimisest. Mammograafia vähene kasutamine vanemate naiste seas on kindlasti üks põhjus, miks Eestis diagnoositakse nendes vanuserühmades rinnavähki hilisstaadiumites rohkem kui noorematel ja ka nende elulemus on seetõttu halvem.

Olukorra parandamiseks tuleb riiklikul tasemel kindlasti leida võimalus sõeluuringurühma ülemist vanusepiiri tõsta praeguselt 62 .eluaastalt 69. aastani, mis on kogu Euroopas soovitatav vanusepiir ning võimaldada sõeluuringus osalemine ka tervisekindlustuseta naistele (2012. aastal oli neid 50-59aastaste naiste seas 5%).

Erilist tähelepanu tuleks kõigil sõeluuringu korraldusega seotud isikutel ja ametkondadel pöörata sõeluuringus osalemismäära kiirele ja tulemuslikule tõstmisele. 2005. ja 2006. aastal osales uuringul ainult 50% kutsututest. Kui kirjeldatud uurimistulemuste kohaselt avastati Eestis sõeluuringul 16% kõigist rinnavähijuhtudest, siis Soomes aastatel 2008-2009 oli vastav näitaja 27%. Samuti tuleks laiendada profülaktiliste mammogrammide tegemist vanemate naiste hulgas, kes ei kuulu enam sõeluuringu vanuserühma. Nooremate naiste puhul tuleks mammogrammi vajadus otsustada lähtudes tema rinnavähiriskist.

Kindlasti võiksid vastava uuringuga varem alustada naised, kelle lähisugulased on haigestunud rinnavähki nooremas eas. Võtmeroll naiste personaalsel teavitamisel sõeluuringus osalemise vajalikkusest ja (eriti vanematele naistele) selgitamisel, kuidas ja kus saab mammogrammi teha, on günekoloogidel ja perearstidel.

Riiklikus teavitustöös tuleks rohkem tähelepanu pöörata sellele, et see kõnetaks just seda vanuserühma, kellele teavitus on suunatud ja julgustaks neid igati uuringule pöörduma.

Teadlikkuse tõstmise suurt tähtsust tõestab ilmekalt see, et rinnaprobleemidest teadlikud naised, näiteks kellel endal või lähisugulastel on esinenud varem mingi rinnapatoloogia, on teinud rohkem mammogramme.

Seega näitas uuring, et mammograafial avastamise osakaalu suurendamine aitaks seda haigust avastada varasemas staadiumis ja parandada ravitulemusi. Kindlasti tuleb aga rõhutada, et sümptomite ilmnemisel on ääretult oluline kiiresti arsti poole pöörduda.