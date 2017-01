Kuidas tunda ära unelämbumustõbe?

Inimene võib ühe öö jooksul lõpetada hingamine sadu kordi, iga lünk hingamises kestab seejuures vähemalt kümme sekundit, kirjutab Terviseuudised.

Uneapnoe tunneb ära spetsiaalsete tunnuste järgi:

Päevane unisus

Uneapnoe katkestab rutiinse unemustri, kuna toimub pidev hingamise pidurdamine ja taasalustamine. See võib anda põhjust päevaseks kurnatustundeks, ütleb USAs Arizonas asuva unehäirete keskuse meditsiiniala juht ja arst Robert Rosenberg. Jutt ei ole seejuures mingist kergest väsimusest, mis võib kaasneda suurenenud töökoormusega, vaid tegemist on püsiva ja pideva väsimustundega.

Sagedased hilisõhtused tualetikülastused

Kui käid hilja õhtul ja öösiti WC vahet nii tihedalt, et võid selle teekonna juba kinnisilmi ette võtta, siis võib see olla üks märke, mis viitavad uneapnoele. Robert Rosenbergi sõnul on põhjus selles, et püüdes hingata läbi suletud hingamisteede, hakkab organism tootma hormooni, mis tõstab urineerimise vajadust.

Hommikused peavalud

Alustate hommikuid tuikava peavaluga? See taga võib olla enam, kui joomata jäänud kohv: Rosenberg selgitab, et uneapnoe episoodid tingivad vererõhu tõusu, aga hapniku taseme langust ja süsinikdioksiidi taseme tõusu kehas. Kõik kokku võibki päädida ärkamisjärgse peavaluga.

Loe teiste tunnuste kohta Terviseuudistest.