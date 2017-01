Kas kaal langeb paremini intensiivse või mõõduka trenniga?

Oluline on hoida silm peal nii söödud kilokaloritel kui ka treeningul kulutatud kaloritel, kirjutab Newsmax.

Suurbritannia Bathi ülikooli uurimistöö näitas, et väga suurt pingutust nõudev treening ei too iseenesest suuremat kasu tervisele kui mõõdukas aktiivsus. Lisaks võib mõõdukas liikumine sobida paremini neile, kes on olnud seni vähem aktiivsed.

Teadlased uurisid 38 istuva eluviisiga ülekaalus meest ja menopausijärgses eluetapis naist, kelle keskmine vanus oli 52 eluaastat. Osalejatel paluti kolme nädala jooksul kombineerida viis korda nädalas treenimist ning vähenenud kalorite tarbimist. Pooled katsealused treenisid sellel perioodil jooksulindil tugeva intensiivsusega ning teiste osalejate sama treeningu intensiivsus oli poole madalam.

Enne ja pärast kolmenädalast katseperioodi mõõdeti osalejate insuliinitaset ning võeti biopsia eh koeproov nende rasvkoest. Uuringu lõpus selgus, et mõlemad rühmad olid kaotanud sama palju kaalu.

Ka oli mõlema rühma liikmetel suurem insuliinitundlikkus, paranenud oli metaboolne tervis, vähenenud rasva hulk kehas, alanenud vererõhk ja kolesterooli tase. Lisaks avastati positiivseid muutusid ka rasvkoega seotud geenide aktiviseerimisega. Enamikke neist muutustest ei mõjutanud treeningu intensiivsus.

Uuringut juhtinud dr Jean-Philippe Walhin tõdes, et kolm nädalat trenni ja toitumise jälgimist mõjutas tugevalt osalejate tervist. Ta lisas, et treeningu intensiivsusest olulisem oli see, kui palju kilokaloreid selle jooksul ära kulutati.

Uuring avaldati ajakirjas Physiological Reports.