Mida tehakse amputeeritud jalgadega?

2011. aastal märkas Oklahomas elaval Kristi Loyall (25), et ta parema jala kõige väiksem varvas oli tuim, kirjutab Scientific American. Hoolimata mitmetest arstivisiitidest levis tuimus jalas aina kaugemale. Selgus, et ta jalal on kasvaja ning onkoloog soovitas jalg amputeerida. Loyall küsis arstilt, kas ta võib ära lõigatud jäseme endale saada. «Ta arvas, et ma teen nalja, aga ma rääkisin tõsiselt,» lausus Loyall.

Mõnikord võivad arstid keelduda kehaosade omanikule tagastamisest, tuues põhjusena välja, et need on kas bioloogiliselt ohtlikud või on see tegevus ebaseaduslik. Kumbki neist pole aga väidetavalt täiesti tõsi, vähemalt Ameerikas.

Oma kehaosa kodus hoidmine pole ekspertide sõnul iseenesest kuidagi ohtlikum kui mõne lihakäntsaka säilitamine. «Ainus küsimus seisneb selles, et seal poleks mõnda viirust või bakterit,» rääkis Bostoni ülikooli bioeetik George Annas. Sel juhul sekkuksid rahvatervise spetsialistid, kuna see oleks inimeste tervisele ohtlik.

Kui aga kehaosas pole haigustekitajaid, tuleb seda enne inimesele andmist korralikult ette valmistada. Kuigi naise arst oli tema palve üle imestunud, on haiglal spetsiaalne vorm, mida sellises olukorras täita. Naine allkirjastas nõude ja ütles kõigile, kes jäsemega kokku puutusid, et seda ei tohi ära visata. Kirurgid saatsid amputeeritud jala patoloogialaborisse, kus pandi see säilitamise eesmärgil spetsiaalsesse lahusesse.

Üks populaarsem neist lahustest on formaliin, mis koosneb veest ja formaldehüüdidest. Samas on teada, et formaldehüüdid põhjustavad inimestele kasvajaid. Nii võib see lahus olla amatööri käes ohtlik, kuid haiglates osatakse sellega korralikult ümber käia.

Umbes kuu pärast uurimist ja säilitamist saatis patoloogialabor jala Loyallile. Naine andis selle omakorda Oklahoma firmale Skulls Unlimited, mis puhastab ning müüb inimeste ja loomade luid.