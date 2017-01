Miks võib õhuvärskendaja tervist kahjustada?

«Õhuvärskendaja puhul tuleks panna sõna värskendaja jutumärkidesse,» tõdes raamatu «ContamiNation» autor McKay Jenkins. Õhuvärskendaja asendab tegelikult ühe lõhna teisega.

Probleem seisneb aga selles, et kui luua lõhnav toode, näiteks õhuvärskendaja, lõhnaküünal või mõni kosmeetikatoode, siis need kõik sisaldavad kemikaale. Jenkinsi sõnul kasutatakse nende lõhnade saamiseks samu kemikaale, millest on tehtud plastist veepudelid. Tegemist on ftalaatidega, mis mõjutavad hormoonsüsteemi talitust.

Seega kui piserdad tuppa õhuvärskendajat või paned näiteks tualettruumi õhuvärskendaja, mis teeb seda automaatselt, siis hingad tegelikult pidevalt sisse neid kemikaale. «Mõtled, et hingad sisse värsket õhku, aga tegelikult on tegemist justkui n-ö plastist õhuga,» ütles Jenkins.

Sõnapaar «meeldiv aroom» toote pakendil on üks paljudest põhjustest, miks inimesed neid ostavad. Kuigi see annab justkui toote olemuse, ei anna see tegelikult infot, millega on tegemist.

Jenkins soovitab õhuvärskendajate kasutamise asemel avada hoopis aknad ja lasta tuppa värsket õhku. See on odav ja üldiselt ka tervisesõbralikum lahendus.