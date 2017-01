Vaimse tervise probleeme varjutab valehäbi

Väga sageli takistab abi otsimist valehäbi, mõnikord ka hirm või teadmatus abi võimalustest. Seega on tõenäoline, et inimene jääb oma murega üksi, kirjutab sotsiaalministeeriumi blogis sotsiaalministeeriumi rahvatervise programmijuht Elis Haan.

Lisaks nõustub kolmandik vastanutest väitega, et psüühikahäirete üks peamine tekkepõhjus on inimese enda enesedistsipliini ja tahtejõu puudumine. Viiendik arvab, et vaimse tervise probleemidega inimesed on enamasti ohtlikud.

Probleemi teadvustamine kui samm edasi

Ministeeriumi tellitud uuringust selgus, et 52 protsenti Eesti elanikkonnast peab oma vaimset tervist ja heaolu heaks ning üle poole Eesti elanikest on vaimse tervise parandamise eesmärgil viimase aasta jooksul elustiili muutnud. Näiteks on nad tõstnud oma liikumisaktiivsust ja muutnud ellusuhtumist.

Vaimse tervise spetsialistide hinnangul on noorte teadlikkus nendest teemadest madal. Samuti vajavad rohkem infot last ümbritsevad täiskasvanud. Õigel ajal abita jäämine võib viia tõsiste terviseprobleemideni ja avaldada negatiivset mõju inimese produktiivsusele nii tööl kui ka koolis.

Vaimse tervise stigmatiseeritust aitab vähendada inimeste teadlikkuse tõstmine, aga ka vajalike teenuste arendamine ja nende kättesaadavuse parandamine. Küsitlus kinnitas, et vaid väga väike osa inimestest teavad vaimse tervise teemadest piisavalt ega soovi selle kohta lisainfot. Kuigi internetist võimalik leida väga palju erinevat infot, siis võib tekitada segadust, missugune info on usaldusväärne ja kuhu peaks abi saamiseks pöörduma.