Lugeja küsib: Kumb on tervislikum, kas kanamuna või kalamari?

Vastab tervise arengu instituudi toitumisekspert Tagli Pitsi.

Kui võrrelda omavahel neid kaht kui toiduainet – nt kanamuna ja värske töötlemata heeringamarja näitel, siis võib tuua välja mõningaid sarnasusi ja erinevusi.

Ühegi toidu ega toitaine kohta ei saa öelda, et see on tervislik või ebatervislik, sest kõik sõltub kogustest.

Näiteks peaks täiskasvanud naine, kelle päevane energiavajadus on 2000 kcal, saama päevas umbes 50–100 grammi valke. Seega võiks valguallikana eelistada kalamarja kanamunale. Samas on selge, et kalamarja ei jaksa inimesed ei osta ega süüa sama suurtes kogustes, kui nad sööksid kanamune. Kui kalamarja süüakse tavaliselt korraga hästi väike kogus, siis üks kanamuna kaalub ligikaudu 50–55 grammi.

Teisest küljest sisaldab kalamari oluliselt rohkem kolesterooli. Kuigi inimorganism vajab kolesterooli, siis oleks hea, kui kestvalt ei ületaks selle kogus päevas keskmiselt 300 milligrammi. Samuti süüakse kalamarja ilmselt enamaltjaolt soolatud kujul ning sel juhul peab arvestama, et 100 grammi kalamarja annab peaaegu neli grammi soola. Täiskasvanu päevane maksimaalselt lubatav kogus on aga kuus grammi.

Toitumises on üheks olulisemaks märksõnaks mitmekesisus ehk sööma peaks toite kõikidest toidugruppidest. Seega, sööge võimalusel mõlemat, nii kanamuna kui kalamarja.