Eesti tuntuim epidemioloog: ka tänavune gripp on raske haigus

«Käesolev gripihooaeg ei erine paljudest eelnevatest aastatest. Muude nakkushaiguste osas on täiesti tavapärane pilt,» kinnitas Kutsar. Tema sõnul domineerivad novembri teisest poolest peale A-gripiviirusnakkus ja muud ülemiste hingamisteede viirusnakkused, samas kui muud nakkushaigused levivad vaid veidi rohkem kui eelmisel aastal – eeskätt puudutab see kampülobakterenteriiti ja noroviirusnakkust.

Kutsar rõhutab, et sageli ei oska inimesed erinevatel nakkushaigustel vahet teha. «Tavainimene peab kõhugrippi sageli gripiks, aga niisugust haigust nagu kõhugripp ei ole sisuliselt olemas, vaid see on täiskasvanutel peamiselt noroviirsnakkus ja lastel rotaviirusnakkus.»

Pisut võib imestama panna see, et Eestis jätkub ka talvel puukborrelioosi registreerimine, kuid Kutsari sõnul ei tähenda see siiski, et puugid ka talvel aktiivsed oleksid. «Talvel puugid magavad ja inimesed ei nakatu. Kuna seda haigust registreeritakse enamasti tagantjärgi, siis puukborrelioosi registreerimine talvel tähendab seda, et diagnoosimise ja ravi alustamisega on tegelikult hiljaks jäädud,» selgitas Kutsar.

Gripi ja kliima seos on vaid kaudne

Kutsari sõnul on grippi haigestumise kõrgpunkt olnud tavaliselt veebruaris, mis tähendab, et ka tänavu võib gripp kujuneda tavapärasest kurjemaks ja kiiremini levivaks haiguseks.

Ilmastiku seos haiguste levikuga on epidemioloogi sõnul siiski üksnes kaudne. «Madalad temperatuurid, külm ilm, tugevad tuuled ja kõrge niiskus, mis meil Eestis on tavalised – kõik see võib mõjutada erinevate elundite talitust inimese organismis,» rääkis Kutsar. Ta toonitas siiski, et ei saa väita, et ilm kahjustab immuunsüsteemi, sest see on paljudest elunditest koosnev süsteem ja igaüht neist võib ilmastik mõjutada. Elundite talituse mõjutamise kaudu võib nõrgeneda ka organismi vastupanuvõime haigustekitajate suhtes.

«Teisest küljest on olemas kogemus, et kui õhurõhk tõuseb, ilm läheb külmemaks ja niiskus väheneb, siis tunnevad inimesed end paremini ja haigestuvad vähem viirushaigustesse,» selgitas Kutsar. Ta lisas, et eriti tundlikud on ilma muutumise suhtes väikelapsed, vanemad ja krooniliste haigustega inimesed. Näiteks mõjutab ilm tugevalt südame- ja kopsuhaigusega inimesi, nemad on just see inimeste rühm, kes põevad kroonilisi haigusi raskelt.

«Seosed kliima ja inimeste tervise vahel ei ole kunagi olnud päris kindlad. Eriti kui püüda välja selgitada, kas mingi kliimategur mõjutab otseselt viirusi, siis sellist kinnitust otseselt saadud ei ole,» rääkis Kutsar. Ta lisas, et teada on siiski, et bakterid ja viirused säilivad madalatel temperatuuridel paremini kui kõrgetel. Seetõttu on gripp ja gripitaolised haigused sesoonsed ehk hooajalised haigused – nad levivad rohkem talvel, kui temperatuur langeb miinuskraadidesse, ja vähem suvel. Kutsar lisas, et tänaseks on leidnud kinnitust emade-vanaemade paljukasutatud soovitus lastele külmal talveilmal: «Pane soojalt riidesse ja ära ahmi külma õhku sisse!» Nimelt paljunevad väga sageli ülemiste hingamisteede ja nina limaskesta põletikku esile kutsuvad rinoviirused kõige paremini +32–33⁰ temperatuuril – just selline ongi külma ilmaga ninas ja kopsutorudes olev temperatuur.