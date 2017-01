Astmahaigetel lastel on suurem risk rasvuda

Teadlaste hinnangul võib kaalutõus tulla hingamisraskustest, mis segavad trennitegemist, kirjutab Telegraph.

Kümme aastat kestnud ja 2000 osalejat hõlmanud Lõuna- California ülikooli uuring näitas, et astmaatikud saavad vähendada ülekaalu tekkimise tõenäosust 43 protsenti, kui nad kasutavad astmahoo ajal inhalaatoreid.

Uuringust selgus samas, et astmarohtude üks kõrvamõju on kaalutõus. Üks viiest Briti lapsest vanuses 10-11 eluaastat on rasvunud, samal ajal kui ühele 11st lapsest on kirjutatud välja inhalaator või muu astmarohi.



Samas tõdesid teadlased, et nad ei saa olla kindlad, kuidas astma ja ülekaal täpselt seotud on. Neil ei õnnestunud seost lõpuni mõista. «Astma ja ülekaal esinevad lastel sageli koos ning seetõttu on ebaselge, kas astmat põdevatel lastel on suurem tõenäosus ülekaalu tekkeks või tekib ülekaalulistel lastel sagedamini astma või mõlemat,» ütles uuringut juhtinud dr Zhanghua Chen.

Ta uuris koos kolleegides 2171 lapse terviseandmeid. Lapsed olid vanuses viis kuni seitse eluaastat ning ei olnud rasvunud, kui uurimist alustati.

Uuringu vanemautor, professor Frank Gilliland tõdes, et varane diagnoos ja astmaravi võivad aidata hoida ära laste rasvumise epideemiat. Ta lisas, et see on justkui nõiaring kuna ülekaal ja astma mõjutavad üksteist negatiivselt. Samuti võib ülekaal ja astma mõjutada hilisemas elus 2. tüüpi diabeedi teket.

Teadustöö avaldati ajakirjas American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.