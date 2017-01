Katsetatakse lootustandvat herpese vaktsiini

Värske raporti järgi on vaktsiin hoidnud ära lihtherpesviirus 2, mis kandub edasi seksuaalsel teel ja põhjustab genitaalherpest, kirjutan Newsmax.

Uus vaktsiin on suunatud viiruse kolmele osale, rääkis vanemuurija dr Harvey Friedman USA Pennsylvania ülikooli meditsiinikoolist. Tema sõnul aitab vaktsiin ära hoida näiteks selle, et viirus saaks rakkudesse siseneda.

Laboris läbi viidud uuringud näitasid, et vaktsiini efektiivsus merisigadel genitaalherpese ärahoidmisel oli 98 protsenti. Samuti nentisid uurijad, et vaktsiin edendas ahvide immuunvastust, suurendades viirusele suunatud antikehade taset.

Friedman tõdes, et nüüd üritavad vaktsiini arendajad leida farmaatsiaettevõtteid, et vaktsiine edasi arendada ja neid inimeste peal katsetada. Kui partner leitakse, algavad inimkatsed 18 kuu jooksul. Loomadel tehtud katsete tulemused ei pruugi olla samad ka inimeste puhul.

Üle maailma on genitaalherpesega nakatunud umbes 500 miljonit inimest. Ameerikas on see ühel 15 kuni 49 aasta vanusel inimesel kuuest.

Seda viirust peetakse sageli piinlikuks terviseprobleemiks. See teeb valu, sest suguelundite piirkonda võivad tekkida villid ja haavandid. Ka võib see tekitada tõsisemaid terviseprobleeme näiteks vastsündinutele, kes saavad selle emalt. Samuti võib suguelundite haavanditega inimene olla HIVile palju vastuvõtlikum.

Nii võib see mõjutada ka HIVi-epideemiat. Genitaalherpese vastu on püütud luua vaktsiini vähemalt nelikümmend aastat, tõdes Friedman.

Uuring avaldati eile ajakirjas PLOS Pathogens.