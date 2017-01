Fitnessmodell paljastas kaalulangetuse varjuküljed

Kuigi spordiklubid ja kaalulangetuse gurud reklaamivad oma tooteid ja programme väitega, et kaalu langedes kasvab enesekindlus, siis Chinae Alexander on elav näide sellest, et alati ei pruugi see nii olla, kirjutab Independent.

Fintnessmodell, kes tuntakse Instagramis nimega getfitbrooklyn, postitab sageli pilte endast trenni tegemas, elustiilisoovitusi ja tervisliku toidu pilte. Naine on jaganud ka pilte selle kohta, missugune ta nägi välja siis, kui ta kandis 46 number riideid ja kaalus üle 102 kilogrammi.

Pärast seda, kui Alexander hakkas ranget dieeti pidama ja nädalas kuus korda trenni tegema, saavutas ta oma unistuste kaalu ja mõõtmed. Kuid üllataval kombel kadus kaalulangusega ka enesekindlus.

«Kui saavutasin oma eesmärgi, sain korraga aru, et mul oli enesekindlust vähem kui kunagi varem,» kirjutas ta ajakirjas Well and Good avaldatud artiklis. «Olin kinni jäänud tsüklisse, kus vajasin meeletult toetust, imetlust ja arengut,» tunnistas ta. «Teadsin, et esteetilises mõttes nägin parem välja, kuid oma südames ei olnud ma mina ise. Olin müünud oma sisemise ilu väiksemat puusade ja kasvanud riietumisvõimaluste eest.»

Lõpuks hakkas Alexander end taas vähem piirama, selleks et enesekindlus tagasi saada. «Lõpetasin kramplikult aluspükstesse tikitud suuruse numbri vaatamisest ja enda pideva teistega võrdlemise nii sotsiaalmeedias kui päris elus. Panin ära toidukaalu. Lubasin endal võtta lisaks klaasikese veini. Veetsin rohkem aega teisi aidates ja vähem endale mõeldes,» pihtis Alexander.

Nüüd on naine enda sõnul palju õnnelikum, sest ta ei pea iga asjaga liiga palju pead vaevama ega ennast nii väga piirama. Oma järgijatel soovitab ta enamiku ajast küll tervislikult elada, kuid endale aeg-ajalt ka näiteks pitsat või midagi muud lubada, mis meele rõõmsaks teeb.