Apteekides napib kolme ravimit

Eeldatavasti märtsi alguseni on tarneraskustes Zinnat 25 mg/ml suukaudse suspensiooni graanulid, mille toimeaine on tsefuroksiim, kirjutab ravimiamet oma kodulehel. Ravim on hetkel veel apteekides saadaval. Ameti sõnul teisi samas ravimvormis tsefuroksiimi sisaldavaid ravimeid Eestis ei turustata, saadaval on tsefuroksiimi sisaldavad tabletid ja süstelahused erinevatelt tootjatelt.

Integrilin 0,75 mg/ml infusioonilahuse tarneraskus kestab eeldatavasti juuni alguseni. Ravimi toimeaine on eptifibatiid. Müügiloa hoidja kinnitusel ei puuduta tarneraskus Integrilin 2 mg/ml süstelahust, mis on jätkuvalt saadaval.

Praeguseks pole aga teada, kui kaua kestavad ravimi Triveram 20mg/10mg/10mg õhukese polümeerikattega tablettide tarneraskused. Ravimi toimeained on atorvastatiin, perindopriil ja amlodipiin. Praegu on arstim veel apteekides saadaval, samuti on saadaval Triveram 20mg/10mg/5mg tabletid, Triveram 20mg/5mg/5mg tabletid ja Triveram 40mg/10mg/10mg tabletid.