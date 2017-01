Kas suitsetamine võib haiguste eest kaitsta?

Hiljuti 75-aastaseks saanud Gwisdek on Saksa meediale väitnud, et suitsetajatel on teistsugune immuusüsteem kui ülejäänud inimestel. «See on siiski kahjulik, aga teatud haigusi suitsetajad ei saa. Need oleksin ma juba ammu saanud ja oleksin neisse ka juba surnud,» väitis ta intervjuus pressiagentuurile DPA.

Saksamaa kopsuarstide ühingu esimehe dr Thomas Hering möönis ajalehele Bild antud intervjuus, et sigarettides leiduv nikotiin võib tõesti kaitsta ühe haiguse – Parkinsoni tõve – eest. «See ei tähenda aga, et peaks kätte haarama sigareti, mis sisaldab lisaks nikotiinile palju teisi mürgiseid aineid, oluline on vaid nikotiin,» toonitas arst.

WHO andmetel sureb kogu maailmas tubakatarbimise tagajärjel aastas peaaegu kuus miljonit inimest. Seal hulgas on üle 600 000 nii-öelda passiivse suitsetaja, kes viibivad suitsetajatega ühes ruumis. Tubakasuitsus on ligikaudu 3800 mürgist ainet, millest üle 60 tekitavad vähki. Nende seas on näiteks polütsüklilised aromaatilised süsivesikud, fenoolid ning metallid naug näiteks plii ja kaadium.

Saksamaal sureb Heringu andmetel suitsetamise tagajärjel aastas ligi 120 000 inimest ehk iga viie minuti järel üks inimene. Kõige sagedasemini põhjustab suitsetamine kopsuvähki, kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust ja südameinfarkti.

Hering väidab teadusuuringutele toetudes, et 90 protsendil kopsuvähki haigestunud meestest ja 85 protsenti sellesse haigusesse jäänud naistest on kopsuvähk tekkinud suitsetamise tõttu. Kui palju suitsetavatel inimestel on kopsuvähki haigestumise risk 20 korda suurem kui ülejäänud inimestel keskmiselt, siis viis aastat pärast suitsetamisest loobumist on see risk vaid kümme korda suurem ja 15 aastat pärast halva harjumuse mahajätmist vaid 2,5 korda suurem.

30 protsenti suitsetajatest jääb ka kroonilisse obstruktiivsesse kopsuhaigusesse ja südameinfarkti risk väheneb juba aasta pärast suitsetamisest loobumist poole võrra.

Herningu sõnul tuleks seetõttu kõigil, kes vähegi oma tervisest hoolivad, suitsetamisest võimalikult ruttu loobuda. Tohter soovitab suitsetamisest kohe täiesti loobuda ja selleks ka pere, sõprade ja vajadusel arsti abi otsida. Uuringud näitavad, et järk-järgult suitsetamise mahajätmine on tunduvalt keerulisem, kui kategooriline «ei» suitsetamisele. Abi võib olla ka ravimitest.

Apteegist saab abi

Enne, kui suitsetamisest loobumiseks arsti juurde minna, tasub proovida ka apteegi käsimüügis olevaid abivahendeid, kirjutab Terviseuudised. Sealt võib leida plaatrid, närimiskummi, losengid ja suuõõnesprei.

Kui suitsetamisvastane plaaster tuleks kleepida korralikult kuivale nahale, siis ülejäänud kolme abivahendit võiks proovida siis, kui tekkib kange isu suitsu teha.

Suitsetamisest loobuda aitav närimiskumm sisaldab nikotiini. nikotiini sisaldavaid närimiskumme närida veidi teisiti kui tavalisi närimiskumme. «Närides vabaneb nendest nikotiin, mis imendub läbi põse limaskesta organismi. Kui nikotiini satub organismi liiga palju, võivad tagajärjeks olla tugevad kõrvaltoimed. Seetõttu tuleb nikotiini närimiskumme närida mõned korrad ning tundes tugevat maitset või kerget põletustunnet, panna närimiskumm põse sisekülje ja igemete vahele,» selgitas Südameapteegi Tõnismäe apteegi juhataja Külli Teder.

Losengi ehk imemistableti peaks suhu asetama iga kord, kui tekib tugev suitsetamissoov. Päevane losengide arv peaks jääma 8-12 vahele ning kindlasti ei tohiks kasutada üle 15 losengi ööpäevas

Kõige uuem abivahend suitsetamisest loobumiseks on suuõõnesprei. Kui tekkib suitsuisu, siis alguses tuleb suhu pihustada üks pihustus ja kui suitsetamistung paari minutiga ei kao, veel teinegi kord. Tederi sõnul vajavad paljud suitsetajad ühe või kaks pihustust iga 30 minuti kuni tunni jooksul. Meeles tuleks siiski pidada, et aja jooksul tuleks pihustamiskordade arvu vähendada. Tavaliselt võiks suuõõnespreid kasutada kolm kuni kuus kuud.