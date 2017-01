Kuulus näitleja: rinnavähendus päästis mu tõsistest valudest

«Mu elu muutus ühe suve jooksul,» kirjutab Winter ajakirjas Time. Näitleja sõnul oli ta seriaali Modern Family (moodne perekond) kolmanda hooaja võtetele tulles korraga üle 152 sentimeetri pikkune ja kandis F-korviga rinnahoidjat. 13–14aastaselt oleks Winterit välimuse järgi võinud hinnata 19-aastaseks.

Kui varem rääkisid inimesed noore Winteriga hea meelega tema tööst, siis nüüd hakati näitlejanna sõnul temaga rääkima üksnes tema vormidest. «Läksin auhinnatseremooniale ja järgmisel päeval ütles Internet mulle, et ma ei tohiks niimoodi välja näha ja naamoodi riietuda. Arutama hakati minu välimuse, mitte mu ande ega töö üle – kõike seda ma ei tahtnud,» pihtis Winter. Noort naist ärritas ka see, et ta hakkas saama sõnumeid vanematelt meessoost fännidelt. Peale selle hakkas ta saama ka rolle, kus mängida tuli endast vanemat inimest, sest muidu ei oleks osatäitmine usutavana tundunud.

«On väga raske olla nii väike tüdruk ja kanda rinnal nii suurt raskust,» tunnistas Winter, kelle sõnul põhjustab see ka valu. Peale selle oli Winteril ka senisest raskem sobivaid riideid leida, sest ükskõik, mis ta endale ka selga pani – kõik nägi välja nii, nagu ta püüaks seksikas välja näha.

Rindu väiksemaks teha ei lasknud Winter enda sõnul 2015. aastal mitte õelate veebikommentaaride, vaid halva enesetunde pärast. «Ma ei teinud seda, sest mulle ei meeldinud mu välimus. Nii suur raskus mõjutas mind füüsiliselt. Tundsin end ebamugavalt ja olin õnnetu. Otsustasin operatsiooni kasuks enesetunde pärast, mitte selle pärast, mida keegi teine arvas,» rõhutas Winter.

«Pärast tundsin end kohe palju õnnelikumana ja enesetunne oli parem,» lisas näitlejanna. Winteri sõnul ei valutanud enam tema selg ja õlad. Esimene asi, mida näitlejanna enda sõnul pärast lõikust teha soovis, oli ostlemine. «Olin nii elevil, et leian asju, mis sobivad mulle hästi, selle asemel, et peituda lohvaka kampsuni sisse,» rääkis Winter.

Näitleja toonitas, et keegi ei peaks oma keha teiste arvamuse pärast muutma. «Lõpuks sõltub kõik sellest, kuidas end tunned, mitte sellest, mida teised inimesed arvavad,» ütles ta.