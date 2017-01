Värske uuring: e-sigaretid võivad teismelised suitsetama panna

Teadlased uurisid 140 000 põhi- ja keskkooliõpilastelt 2004.–2014. aastal kogutud andmeid, vahendab Reuters. Selle aja jooksul kahanes teismeliste arv, kes on enda sõnul suitsetanud, 40 protsendilt 22-le. Teismeliste arv, kes ka küsitluse ajal suitsetasid, kahanes 16 protsendilt kuuele protsendile.

Kui varem on oletatud, et e-sigaretid aitavad suitsetamist maha jätta, siis uuringu tulemused näitavad vastupidist. E-sigaretid tulid Ameerika Ühendriikides müügile 2007.–2009. aastal, mil suitsetajate arvu kahanemine kiiremaks ei muutunud, kuid 2014. aastaks oli tavaliste ja e-sigarettide suitsetajaid kokku rohkem kui sigarettide kasutajaid 2009. aastal. See annab uurimistöö autorite sõnul põhjust oletada, et e-sigaretid hoopis meelitavad noori suitsetama, mitte ei aita neil sellest ebatervislikust harjumusest vabaneda.

San Franciscos asuva California Ülikooli tubakakontrolli uuringute ja hariduse keskuse direktori dr Stanton Glantzi sõnul on ka varasemate uuringute käigus leitud mõjukaid tõendeid selle kohta, et e-sigaretid teevad suitsetamise mahajätmise raskemaks. Glantzi sõnul suitsetab enamik e-sigarette suitsetavatest lastest ja täiskasvanutest ka tavalisi sigarette.

Töö autorid rõhutavad siiski, et tegemist ei olnud kliinilise katsega, kus oleks kontrollitud, kas e-sigarettide kasutamine mõjutab tavaliste sigarettide suitsetamise harjumust. Samuti ei olnud teadlaste valduses andmeid laste kohta, kes koolikohustust ei täida, kuigi just nende laste seas võib suitsetamine olla eakaaslastest rohkem levinud.