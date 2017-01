Talisuplus leevendab seljahäda

Lehteri sõnul oli nii valus, et isegi voodist välja tuli end rullida, mille peale soovitas arst parandada seljahäda külmakambris, kirjutab Hiiu Leht. «Kus siin Hiiumaal see külmakamber on, aga meri on ju ümberringi,» selgitas ta talisupluseni jõudmist.

Alustas ta suvel, iga päev käis vees ega saanud arugi, millal vesi ükskord külmaks läks. Nüüdseks on ta juba neli aastat päev päeva kõrval ujumas käinud.

