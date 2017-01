Nelja lapse ema loobus vähiravist ja otsustas end toiduga «tervendada»

Alasti peegli ees tantsides märkas nelja lapse ema detsembris oma vasakul rinnal moodustist, kirjutab The Sun. Ta pöördus seejärel paar päeva hiljem arstide poole ning pärast uuringuid kinnitati rinnavähi diagnoos. Spetsialistid soovitasid 36-aastasele naisele kas täielikku või osalist mastektoomiat ehk rindade eemaldamise operatsiooni ning kiiritusravi riiklikus tervishoiuteenistuses.

Naine otsustas aga mõlemast ettepanekust keelduda. Selle asemel jättis ta oma toidulaualt välja liha- ja piimatooted. «Ma olen valinud loomuliku viisi vähile kiiresti ust näidata,» lausus Valentine. Enda hinnangul pole ta kunagi ebatervislikult toitunud, mistõttu oli ta kasvaja avastamise üle üllatunud.

Nüüd aga otsustas ta järgida aluselisel toitumisel põhinevat veganlust, millega ta loodab raskest haigusest, mis on kimbutanud ka mitmeid ta sugulasi, lahti saada. Naine on näinud kõrvalt keemiaravi ja kuulnud ka selle kohta, kuidas mastektoomia inimesi mõjutab.

Meditsiini sisukohtadega vastuolus

Samas on näiteks BBC Horizon kirjutanud libaarstist, kes propageeris aluselist toitumist ja küsis oma pöördumatult haigelt patsiendilt «vähki ravivate» rohtude eest 63 000 naela. 27-aastane Naima Houder-Mohammed suri pärast seda, kui ta viibis Robert Youngi nn pH rantšos Californias, kus reklaamiti aluselist dieeti kui imeravimit.

Cambridge'i biokeemik dr Giles Yeo on mõistnud hukka seesuguse toitumise kasutamise vähiravina.

See toitumise suund toob välja, et süües aluselisi toite, näiteks lehtkapsast, brokolit ja avokaadot, ja vältides happelisi toite, näiteks liha- ja piimatooteid, püsivad maks ja neerud terved.

Dr Yeo hinnangul on selline teooria täiesti vastuolus meditsiinilise konsensusega. Ta lisas, et on aastaid hematoloogiat ehk verehaigusi uurinud ning on tõsi, et verel on veidi aluseline pH, kuid pole olemas mingit sellist toitu, mis seda muudaks.

Valentine tüüpiline söögikord koosneb nüüd peamiselt seemnetest ja köögiviljadest. Veel plaanib ta võtta näiteks C-vitamiini ja joodi ning süüa mõrumandleid.

Naine tarbib iga päev ka spetsiaalset segu, mis koosneb kurkumipulbrist, veest, õlist ja piprast. Samuti on ta investeerinud 300 naela kraanivee jaoks mõeldud filtrisse, mis aitab väidetavalt kogu vee ära puhastada.

Äärmuslikke meetmeid kasutades loodab ta saada vabaks oma esimeses staadiumis vähist, mis on tekitanud ta kehasse kaks kasvajat.

Poiss-sõber toetab

Valentine 35-aastane poiss-sõber Richard toetab naise otsust, kuigi ta teab, et mõnede inimeste arvates on naine teinud tavapärasest ravist keeldudes vea.

Naine ise on aga veendunud, et ta otsus on õige. Valentine sõnul on prioriteediks ta neli last ja ta ei ole vastutustundetu. Tema sõnul pole tegemist lihtsalt toitumise, vaid elu ja surma küsimusega.

Valentine usub, et kehale hea toidu pakkumine mõjutab teda. Enda sõnul on ta seda teemat ka teaduslikust küljest uurinud ning kui see toitumise viis ei tööta, siis ta vaatab oma valikud üle. Selles vähistaadiumis püüab ta aga end toitumise abil tervendada.

Naine arvab, et operatsioon võiks teha ta tervisele halba. Ta on seisukohal, et spetsiaalse toitumisega saab ta paremaid ravitulemusi, kui kohe rindade eemaldamisele minnes. Valentine usub, et pärast mastektoomiat sureks ta kümne aasta jooksul. Nimelt on naine seisukohal, et ta kasvaja on seotud emotsioonidega.