Murtud müüt: jooksmine teeb põlved hoopis tugevaks

Üldiselt on teada, et jooksmine teeb liiga just põlveliigestele, kahjustades kõhresid ja põhjustades artriiti ehk liigesepõletikku, kirjutas New York Times. Viimase aja uuringud on aga näidanud, et jooksjatel on artriidi esinemine vanuse kasvades harvem kui neil, kes spordiga tegelenud pole. Harva esineva artriidi põhjuseks võib olla ka see, et üldjuhul kaaluvad jooksjad või jooksmisega tegelenud inimesed vähem, ja nii on koormus põlvedele väiksem.

Üks hiljutine Brighami ülikooli uuring annab aga tõestust, et jooksmine mõjutab põlve biokeemiat nii, et see hakkab põlve hoopis põletike ja artriidi eest kaitsma.

Kuue jooksjaga tehti uuring, milles analüüsiti valkude ja rakkude hulka põlvevedelikus pärast jooksmist, istumise ajal ja pärast harjutusi, mis ei olnud põlvedele koormavad. Sellest tuli välja, et juba pärast pooletunnist jooksu vähenes põlves põletikurisk. Istumine, aga vastupidiselt, tõstis riski.

Põlvi säästvad harjutused, nagu näiteks rattasõit, ei mõjutanud valkude ega rakkude hulka aga kuidagi. Samuti tuli uuringust välja, et mida kauem ja rohkem inimene jookseb, seda rohkem põletikurisk väheneb.