Üliharuldane: Ameerikas sündisid erineva nahavärviga kaksikud

Tundub küll harjumatu, aga sellised kaksikud on täiesti võimalikud, ka lapsevanemad ei suutnud oma õnne uskuda, kirjutas CNN. „Alguses, kui nad sündisid, siis ma tahtsin uskuda, et nad on eri värvi, aga ma arvasin, et see ei saa tõsi olla, sest sellised kaksikud on üliharuldased,“ ütles ema.

Ema Meyer on valge ning isa Dean mustanahaline, see seletab, kuidas said kaksikud tulla eri värvi. Kumbki tüdrukutest sai alguse eraldi munarakust (identsed kaksikud saavad alguse ühest munarakust ja poolduvad hiljem).

Erimunaraku kaksikute puhul saab aga kumbki laps vanematelt erisugused geenid, seega kui vanemad on eri rassist, võivad ka lapsed tulla erinevad.

Sellegipoolest on eri värvi kaksikud väga haruldased. Geneetik Jim Wilson ütles, et eri rassidest paaridel, kes ootavaid kaksikuid, on vaid ühel viiesajast võimalus saada erineva nahavärviga kaksikud.

